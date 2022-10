Hockey ghiaccio: Gradiators avanti con due vittorie e una sconfitta

HC VARESE (Gladiators) - HC PINEROLO 8-7

Il lungo weekend agonistico dell'HC Gladiators inizia nel primo pomeriggio, quando i giovani dell'Under 13, che giocano con maglia HC Gladiators ma con nome HC Varese in ottemperanza dell'accordo di stretta collaborazione con la società lombarda, scendono sul ghiaccio contro i forti pari età del Pinerolo.

Definire pirotecnico il match è forse un eufemismo. I padroni di casa si portano in 8 minuti sul 2-0, ma i Pinerolesi, con un costante martellamento riescono a ribaltare il match e a concludere il primo tempo sul 3-2. Il secondo tempo si apre dopo soli 56 secondi con il quarto gol dei piemontesi, ma nelle due azioni successive gli aostani, prima con Nicole Belli (ragazza ben determinata sul ghiaccio Nota: le ragazze nelle categorie giovanili giocano con i maschi) e poi con Pietila, si riportano sul 4-4. Il Pinerolo non ci sta conclude con un gol il secondo tempo (4-5). Il riposo cambia l'inerzia della partita. Ad inizio terzo tempo i Gladiators trovano il pareggio. La svolta del match arriva al 46simo. In 8 secondi i padroni di casa realizzano una doppietta che stende il piemontesi. Ancora un gol ottenuto in superiorità numerica e sul 8-5 tutto è deciso. Almeno in apparenza. Il Pinerolo, mai domo, accorcia le distanze fino al 8-7, risultato sul quale l'incontro si chiude.

HC AOSTA - HC TRENTO 9-3

L'under 17 continua la sua marcia vittoriosa in campionato. La vittima questo weekend è stato il Trento. Gli aostani si sono portati in vantaggio dopo solo 1'34" con Fraschetta, per poi raddoppiare con un tiro fortunato dalla distanza di Nicolò Torchio. Al primo power play giocato dai padroni di casa si è visto il "grande hockey": coordinamento, precisione e pazienza, con conseguente gol realizzato da Badoglio. Il gol tuttavia è frutto del lavoro di tutto il power team, che nella serata ci regalerà altre due reti.

Il secondo tempo si apre con un missile angolato di Gesumaria (4-0) ed un gol di Badoglio, il secondo, appunto ancora in power play. Il risultato permette a coach Giovinazzo di far esordire in campionato il giovanissimo portiere Cout (classe 2009), che si mette subito in mostra con pregevolissime parate. Nulla può però in 3 contropiedi che, a cavallo tra secondo e terzo tempo, permettono agli ospiti di rientrate in partita sul 5-3. A metà del terzo tempo terzo tempo Coach Giovinazzo decide di schierare di nuovo la formazione tipo, ed i risultati si vedono. In 12 minuti Gesumaria, Badoglio, Lenta e Movchan chiudono il match sul 9-3

HC AOSTA - HC OLD BOYS MILANO 1-3

In serata esordio in campionato della IHL - I Division o, come facilmente la definiamo, Serie C. L'inizio è promettente. Gerbi realizza il primo gol della stagione che permette agli aostani di chiudere il primo tempo sul 1-0. Il match viene però deciso al 25simo del secondo tempo, quando i meneghini pareggiano e, sfruttando il disorientamento dei padroni di casa, dopo 49 secondi si portano sul 2-1. A 42" dall'inizio del terzo tempo, ancora a gambe fredde, i meneghini si portano sul 3-1.

Perino accorcia le distanze al 49simo, ma nulla cambia fino a fine match. I motivi della sconfitta vanno suddivisi equamente tra la bravura del portiere di Milano, capace di fermare 45 dei 47 tiri degli aostani, e l'eccessivo numero di penalità prese dai giocatori di casa (26 minuti) che significa giocare praticamente un tempo 4 contro 5.