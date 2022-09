Hockey ghiaccio: Gli imegni dei Gladiators

Nel fine settimana inizia il campionato IHL I divisione che vedrà scendere sul campo i Gladiatori Senior contro gli Old Boys di Milano (ore 20.30 Patinoire di Aosta)

Esordio stagionale anche delle ragazze HC Girls Project in quel di Caldaro (BZ) contre le rivali Lakers, domenica pomeriggio

Riprende il campionato Under 19 che vedrà i ragazzi aostani impegnati ad Appiano (BZ) pronti a rifarsi dopo la sconfitta d'esordio.

La Under 17, dopo il turno infrasettimanale giocato a Torre Pellice, sabato ritorna sul ghiaccio di casa contro il Trento (ore 17 Patinoire)

Turno di riposo per gli Under 15

Esordio in campionato del team composto da giocatori di Varese ed Aosta, in Under 13, sabato a Varese, contro i pari età del Pinerolo.