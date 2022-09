Scherma paralimpica: In Coppa del mondo un primo e un terzo posto per Andreea Mogos a Pisa

La vittoria è arrivata domenica 25 settembre nella gara Open a squadre di sciabola, una formula mista che vede affrontarsi quartetti composti da due uomini e due donne. Quello azzurro vedeva in pedana, oltre all’atleta piemontese delle Fiamme Oro di base alle Lame Rotanti, anche Rossana Pasquino, Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci. I quattro azzurri si sono imposto al termine di una finale equilibratissima, vinta per una sola stoccata, 20-19, grazie a una superba rimonta dal 9-15 di Edoardo Giordan contro la Polonia. In semifinale l’Italia aveva battuto la Francia per 20-11.



Venerdì 23 settembre, Andreea Mogos aveva conquistato invece il terzo posto nella gara individuale di fioretto femminile categoria A, imponendosi agli ottavi per 15-5 contro la giapponese Shino Kawai e poi per 15-8 ai quarti sulla coreana Hyo Kyeong Kwon, prima di arrendersi in semifinale all’ungherese Eva Andrea Hajmasi per 15-13, dopo essere stata in vantaggio per 10-5.



COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SCIABOLA OPEN A SQUADRE – Pisa, 25 settembre 2022

Finale

ITALIA b. Polonia 20-19

Finale 3/4 posto

Francia b. Corea 20-5

Semifinali

Polonia b. Corea 10-5

ITALIA b. Francia 20-11

Quarti

Corea b. Germania 20-19

Classifica (5): 1. ITALIA, 2. Polonia, 3. Francia, 4. Corea, 5. Germania

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - FIORETTO FEMMINILE CAT. A – Pisa, 23 settembre 2022

Finale

Krajnyak (Hun) b. Hajmasi (Hun) 15-10



Semifinali

Hajmasi (Hun) b. Mogos (ITA) 15-13

Krajnyak (Hun) b. Tibilashvili (Geo) 15-12



Quarti

Hajmasi (Hun) b. Veres (Hun) 15-4

Mogos (ITA) b. Kwon (Kor) 15-8

Tibilashvili (Geo) b. Vide (Fra) 12-7

Krajnyak (Hun) b. Madryk (Ukr) 15-3



Tabellone dei 16

Kwon (Kor) b. Trigilia (ITA) 15-12

Mogos (ITA) b. Kawai Jpn) 15-5

Madryk (Ukr) b. D'Agostino (ITA) 15-5



Fase a gironi

Rebecca D'Agostino: 4 vittorie, 2 sconfitte

Loredana Trigilia: 2 vittorie, 4 sconfitte

Andreea Mogos: 5 vittorie, 1 sconfitta



Classifica (21): 1. Zsuzsanna Krajnyak (Hun), 2. Eva Andrea Hajmasi (Hun), 3. Andreea Mogos (ITA), 3. Nino Tibilashvili (Geo), 5. Hyo Kyeong Kwon (Kor), 6. Brianna Vide (Fra), 7. Nataliia Madryk (Ukr), 8. Amarilla Veres (Hun), 10. Rebecca D'Agostino (ITA), 12. Loredana Trigilia (ITA)