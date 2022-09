Hockey ghiaccio: Gli impegni dei Gladiators nel fine settimana

L'HC Aosta Gladiators vedrà schierate, nel prossimo weekend, le compagini Under 17 e Under 15

Under 17

Aosta - Merano, SABATO 24.09 ore 18.30 (Patinoire C.so Lancieri)

Under 15

Aosta - Sesto San Giovanni DOMENICA 25.09 ore 13.00 (Patinoire C.so Lancieri)

La Under 17 giocherà un turno infrasettimanale martedì 27.09 a Torre Pellice.

Il primo weekend di ottobre riprenderà il campionato Under 19 (in trasferta ad Appiano) ed inizierà il campionato di Serie A femminile, di Serie C maschile e dell'Under 13

Tre atleti dell'HC Aosta Gladiators sono stati selezionati dal comitato FISG Piemonte Valle d'Aosta per il Trofeo Franceschini, riservato ai nati nel 2010-2011, che si terrà nel weekend ad Alleghe, dove la selezione regionale subalpina si confronterà con i comitati delle regioni Lombardia e Veneto e delle Provincie Autonome, Alto Adige e Trentino.



Atleti convocati: Minniti Simone, Nardella Simone e Rosset Xavier.