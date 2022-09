Shyroll: Taugboel si aggiudica la prova maschile del Martin Fourcade Festival, 5/o Pellegrino

Håvard Taugbøl ha vinto la prova maschile del Martin Fourcade Nordic Festival. Sul rettilineo finale, Taugbøl ha trovato lo spunto per bruciare il franceseJules Chappaz. A tagliare a braccetto con lui il traguardo, anche il compagno di nazionale Renaud Jay, con il ceco Michal Novak in quarta piazza seguito da Federico Pellegrino, quinto.

La gara si è accesa nel quarto giro col quartetto composto da Taugbøl, Novak, Jay e Richard Jouve. Nella tornata successiva è stato Novak a tenere alto il ritmo. Nel finale Federico Pellegrino non ne ha avuto per rispondere al decisivo allungo di Chappaz, tallonato da Taugbøl, per il quinto posto finale.