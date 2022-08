Sci nordico: Pellegrino, De Fabiani e Graz al CeRism di Rovereto per i test funzionali

Proseguono i test delle squadre nordiche di sci di fondo, biathlon, salto, combinata nordica e sci alpinismo presso le strutture del CeRism di Rovereto (Tn) nell’ambito del progetto “Rovereto-Pechino 2022” che coinvolge il Comune di Rovereto, la Federazione Italiana Sport Invernali, l’Università con il CeRiSM, Trentino Sviluppo e la Provincia di Trento.

Venerdì 19 agosto è il turno di un terzetto dello sci di fondo composto da Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Davide Graz, impegnati anche in questa occasione nei test programmati dallo staff tecnico per la raccolta di informazioni e dati relativi alla preparazione in vista della prossima stagione agonistica.