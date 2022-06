Gli accessori indispensabili per stand up paddle

Una delle cose più interessanti dello stand up paddle è la sua semplicità. Tutto ciò di cui si può avere bisogno è uno specchio d'acqua limpido e un po' di tempo libero. Ci sono, però, molti modi interessanti per migliorare ulteriormente l'esperienza. L'aggiunta di alcuni accessori all’attrezzatura può aiutare a vivere al meglio la pratica. Dai dispositivi che semplificano la vita a quelli che letteralmente la salvano, c'è una vasta gamma di accessori indispensabili per stand up paddle . Ecco quindi una guida per capire quali di questi possono essere adatti a tutte le esigenze.

Pompa

Una pompa è un pezzo importante dell'attrezzatura SUP perché è necessario gonfiare la tavola prima di entrare in acqua. Esistono due tipi di pompe: manuali ed elettriche. Con le pompe manuali bisogna usare la forza muscolare per portare a termine il lavoro. Sono più economiche delle pompe elettriche, ma impiegano anche più tempo per gonfiare una tavola. Quando si tratta di pompe manuali, le pompe a doppia e tripla azione sono spesso le più efficaci.

Se non si vuole sprecare tempo ed energia a gonfiare la tavola da paddle, una pompa elettrica è la soluzione perfetta. Basta collegarla a una presa a muro, a un power bank o all'accendisigari dell’auto e lasciare che faccia il suo lavoro. Alcune pompe elettriche hanno anche un manometro integrato che si spegne automaticamente alla pressione desiderata.

Giubbotto di salvataggio

Anche i bravi nuotatori dovrebbero avere con sé un giubbotto di salvataggio. Non importa se si è principianti o esperti, gli incidenti possono sempre accadere.

Una differenza importante tra i vari giubbotti di salvataggio è che alcuni di questi tengono la testa fuori dall'acqua, mentre altri aiutano solo a rimanere a galla. Quando si fa paddle boarding, la cosa principale che bisogna cercare di ottenere è la libertà di movimento. Un giubbotto, inoltre, non dovrebbe avere corde larghe in cui impigliarsi. È utile trovare un modello con spalline regolabili e molte tasche.

Laccio di sicurezza

Il laccio di sicurezza per paddle è un importante equipaggiamento. Assicura la tavola alla caviglia e impedisce che si muova se si cade.

C'è una cosa sopra ogni altra che bisogna considerare quando si acquista un laccio: la tipologia. Esistono due tipologie di lacci di sicurezza: quelli a spirale e quelli dritti. I lacci a spirale sono arrotolati e non si espandono per tutta la loro lunghezza fino a quando non si cade in acqua.

Anelli a D

Gli anelli a D sono un must per ogni tavola da paddle. Sono perfetti per attaccare accessori come un sedile o una borsa asciutta. Sono anche un punto di attacco per il laccio di sicurezza.

Bisogna assicurarsi che l'anello a D sia posizionato in modo che non interferisca con la pagaiata. La maggior parte di questi sono già dotati di una toppa in PVC e devono semplicemente essere incollati alla tavola.

Nella parte anteriore molte tavole hanno una rete per bagagli, che può anche essere dotata di anelli a D, per esempio anche in coda al tabellone.

Ancora

Le tavole da paddle possono facilmente andare alla deriva, soprattutto con vento e corrente importanti. Un'ancora può aiutare a mantenere la tavola in posizione, quindi non ci si dovrà preoccupare che si allontani.

Per le tavole da paddle, piccoli ancoraggi sono tutto ciò di cui si ha bisogno e sicuramente si adatteranno a qualsiasi budget.

Borsa impermeabile

Una borsa impermeabile è una borsa che mantiene gli effetti personali, come telefono, portafoglio e chiavi, asciutti, anche quando sono completamente immersi nell'acqua. Esistono borse stagne di diverse dimensioni e forme, ma è bene prima testarle per vedere se sono impermeabili al 100%.