Scherma: Carabinieri e Fiamme Oro trionfano nel Fioretto ai Campionati Italiani Assoluti di Courmayeur

Continuano con grande successo in quel di Courmayeur i Campionati Italiani Assoluti di scherma.

Fioretto a squadre maschile. In Valle d'Aosta si sono disputate le gare di fioretto maschile, che hanno visto nella gara a squadra trionfare i Carabinieri sulle Fiamme Gialle per 45-33 in finale. Podio completato dalle Fiamme Oro che hanno superato Aeronautica Militare.

Fioretto a squadre femminile. Sono le Fiamme Oro a trionfare nel fioretto a squadre femminile, con la vittoria per 45-36 in finale sui Carabinieri. Terzo posto per le Fiamme Gialle.

Il programma della giornata di oggi, giovedì 2 giugno, vedrà in pedana gli atleti e le atlete che si giocheranno i titoli nella Spada con le gare individuali. Domani, venerdì 3 giugno ci saranno le gare a squadra.