Scherma: i piemontesi Alessandra Bozza e Luca Diliberto convocati in azzurro

Due atleti piemontesi sono stati convocati dal ct della spada azzurra Dario Chiadò per i Campionati Europei Under 23 di scherma che si terranno dal 27 maggio a Tallinn, in Estonia.

I due atleti convocati sono Alessandra Bozza, tesserata per l’Aeronautica Militare e di base alla Ginnastica Victoria di Torino, atleta che ha un lungo curriculum nelle categorie giovanili ed è stata campionessa del mondo individuale Cadetti a Bourges 2016, e Luca Diliberto, tesserato per l’Accademia Scherma Marchesa.

Alessandra Bozza sarà impegnata il 28 maggio nella prova individuale di spada femminile, Luca Diliberto il giorno dopo in quella maschile. L’Italia non parteciperà alle prove a squadre.

28 maggio

Spada femminile individuale (Alessandra Bozza, Beatrice Cagnin, Elena Ferracuti, Gaia Traditi)

29 maggio

Spada maschile individuale (Gianpaolo Buzzacchino, Alessandro Cini, Luca Diliberto, Marco Molluso)