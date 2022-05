Scherma: Francesca Aina è d'argento al Gran Premio Giovanissimi di Riccione

Medaglia d’argento per la scherma piemontese nella quarta giornata del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. A conquistarla è Francesca Aina della Pro Novara Scherma, seconda nella gara di spada femminile categoria Ragazze.

Francesca Aina si è piegata solo in finale, sconfitta per una sola stoccata 15-14, da Amelie Maiocchi del Club Scherma Lame Oro, dopo aver battuto in semifinale Payam Kumari della Minervium Scherma Manberbio) per 15-12 e ai quarti Caterina Morotti dell’Associazione Scherma Pro Vercelli per 15-10.

Per il Piemonte è la seconda medaglia dopo il bronzo di Davide Caoduro nella sciabola Maschietti.

58° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving - SPADA FEMMINILE RAGAZZE - Riccione, 14 maggio 2022