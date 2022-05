Hockey ghiaccio: I gladiatori e l'Italia U 13 conquistano il più importante torneo del mondo

Storica vittoria al torneo pee-wee in Quebec, per la prima volta nella storia una squadra italiana vince il torneo giovanile più importante al mondo, per U 13, svoltosi dal 6 al 16 maggio a Quebec City, con più di 130 squadre suddivise in 5 livelli.

La selezione valdostana dei Gladiators, con gli inserimenti di ragazzi di Como, Milano, Varese e Torrepellice si impone con una cavalcata di 6 vittorie su 6 partite, portando a casa l'ambito trofeo e giocando la finale davanti a 7300 spettatori. I risultati

1. Rive-Sud Express 2 (Quebec) - Gladiators 7 2. Saguenay (Quebec) 4 - Gladiators 5 Ottavi di finale: Cree Nation Bears 2 - Gladiators 5 Quarti di finale: Équipes Quebec Etoiles Feminin 0 - Gladiators 2 Semifinale: Ile de la Madeleine Escuade 0- Gladiators 2 Finale: Rive Sud express 1 - Gladiators 7

Roster: Cout David, Giovinazzo Samuel, Giuliani Simone, Sinigaglia Federico , Terranova Stefano, Samuel Picco, Giacometto Andrea (Gladiators),

Fontana Eros, Tamborini Valerio, Torchio Luca , Sammarco Michele (Varese),