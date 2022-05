Spada: Federica Zogno terza tra le cadette ai campionati del mediterraneo

A conquistarla è Federica Zogno della Ginnastica Victoria Torino, terza nella gara di spada femminile categoria Cadette. L’atleta della Ginnastica Victoria si è fermata solo in semifinale, sconfitta per 15-8 dalla turca Alenya Erturk, in seguito vincitrice della gara grazie al successo in finale su un’altra italiana, Eleonora Sbarzella.

Oggi, 15 maggio, nella spada femminile Giovani toccherà a Marzia Cena della Pro Vercelli.

CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO CADETTI SPADA FEMMINILE – Al Salt (Giordania), 13 maggio 2022

Finale

Erturk (Tur) b. Sbarzella (ITA) 15-10

Semifinali

Sbarzella (ITA) b. Madrignani (ITA) 15-10

Erturk (Tur) b. Zogno (ITA) 15-8

Classifica: 1. Alenya Erturk (Tur), 2. Eleonora Sbarzella (ITA), 3. Benedetta Madrignani (ITA), 3. Federica Zogno (ITA), 5. Costanza Greggi (ITA).