Hockey ghiaccio: Bene i giovani leoni dei Gladiators al torneo Petit Champion

Si è svolto il 16 , 17 e 18 aprile il 30 esimo torneo BAUER des Petits Champions , dove hanno partecipato la u9 andando a Briancon , la u 11 a Orcieres-Merlette e la u 13 a Gap.

La particolarità di questo torneo è che si gioca a hockey 3 contro 3, con la pista di pattinaggio divisa in 3 aree che permette ai giovani hockeysti di mettere meglio in evidenza le loro qualità tecniche e, in simultanea, si svolgono 3 incontri.