SCHERMA: I risultati della qualificazione regionale di Coppa Italia

Nello scorso fine settimana, presso il Club Scherma Torino - Viale Ceppi,5 Torino, si è svolta la Qualificazione Regionale di Coppa Italia di spada e il Campionato Interregionale Piemonte/Liguria di sciabola e fioretto, entrambe le gare per le categorie Cadetti e Giovani.

Nella Coppa Italia Regionale di spada, per la categoria Cadetti, vittoria di Gianmaria De Vita (Accademia Scherma Marchesa Torino), secondo posto per Mirko Comero (Pietro Micca Biella), terzi classificati Riccardo Galluzzo (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) e Nicolò Cussotto Associazione Scherma Pro Vercelli). Qualificati alla fase nazionale i primi 20 classificati. Tra le Cadette, primo posto per Letizia Gabola (Club Scherma Torino), seconda Lucia Miglino (Associazione Scherma Pro Vercelli), terze Maddalena Zanotti (Pro Novara Scherma) e Francesca Saettone (Associazione Scherma Pro Vercelli). Qualificate alla fase nazionale le prime 19.

Per la categoria Giovani, al maschile, vittoria di Sebastian Sanguinetti (Accademia Scherma Marchesa Torino), secondo posto per riccardo Pasotti (Pro Novara Scherma), terzi Elia Pietro Galli (Associazione Scherma Pro Vercelli) e Nicola Gallero (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea). Alla fase nazionale i primi 20. Nella gara femminile, vittoria di Giorgia Gaudina (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), second posto per Matilde Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli), terze Amanda Marina Montabone (Accademia Scherma Marchesa Torino) e Lucia Miglino (Associazione Scherma Pro Vercelli). Qualificate alla fase nazionale le prime 22.

Per quanto riguarda il Campionato Interregionale di Fioretto e Sciabola Cadetti/Giovani, disputato con la Liguria, nel fioretto maschile Cadetti vittoria di Carlo Richiardi (Club Scherma Torino), secondo Jacopo Poggio (Club Scherma Torino), terzi Giorgio Pellegrino (Circolo Schermistico Cuneo) e Luca Maretti (Circolo Scherma Savona). Nel fioretto femminile, vittoria di Letizia Gabola (Club Scherma Torino), secondo posto per Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo), terze Vittoria Lingua (Circolo Schermistico Cuneo e Lucrezia Canessa (Club Scherma Rapallo).

Nella sciabola maschile, vittoria per Salvatore Lazzaro (Club Scherma Voltri), secondo posto per Aryan Piccinini (Club Scherma Voltri), terzi Daniele Andronico e Raghav Sharma (entrambi del Club Scherma Torino). Nella sciabola femminile, primo posto per Marta Zucchelli (Club Scherma Torino), secondo posto per Gaia Zucchelli (Club Scherma Torino), che si aggiudica il titolo regionale della categoria Cadette, terze Giada Galetti (Club Scherma Voltri) e Anna Grattarola (Club Scherma Torino).