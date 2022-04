Bitcoin può avvantaggiare un'azienda?

Bitcoin è la nuova valuta di transazione che la maggior parte delle persone crede cambierà per sempre il volto del business. Ha ispirato attività economiche vigorose, creando opportunità di guadagno per aziende e privati in vari settori in tutto il mondo. La maggior parte delle aziende utilizza Bitcoin come mezzo di pagamento per beni e servizi.

Anche altre imprese lo utilizzano come attività per diversificare e proteggere dall'inflazione. Tuttavia, Bitcoin offre molti più vantaggi alle aziende. Il seguente articolo esplora i potenziali modi in cui Bitcoin può avvantaggiare le aziende.

Aumento dell'esposizione

Ogni azienda cerca di attrarre e fidelizzare il maggior numero possibile di clienti. Tuttavia, non è facile farlo con opzioni di pagamento limitate. Contanti, bonifici bancari e carte di credito facilitano le transazioni, ma il loro utilizzo rimane soggetto alle normative governative. Ciò rende estremamente difficile per molte aziende effettuare transazioni con clienti al di fuori delle loro città, stati o regioni.

L'utilizzo di Bitcoin consente alle aziende di attrarre e interagire con i clienti in tutto il mondo senza interferenze esterne. Bitcoin è una valuta decentralizzata che ti consente di inviare e ricevere denaro in tutto il mondo a tuo piacimento. Pertanto, l'integrazione nella tua attività ti consentirà di attingere facilmente a un mercato globale emergente di utenti crittografici.

L'esposizione ai mercati esteri farà molto per aumentare la reputazione della tua azienda, con opportunità redditizie per massimizzare i profitti. L'integrazione di Bitcoin nella tua attività può anche consentirti di attirare investitori globali in cerca di imprese compatibili con le criptovalute in cui investire.

Transazioni sicure

La sicurezza transazionale è una preoccupazione significativa per ogni azienda, soprattutto quando si tratta di clienti online. Mentre la maggior parte dei sistemi di pagamento elettronico sembrano sicuri, hanno varie scappatoie che i criminali possono facilmente sfruttare. Ad esempio, le banche di solito si affidano a elaboratori di denaro e altri intermediari per completare i pagamenti internazionali, esponendo i clienti a rischi come furti e frodi.

Bitcoin ha le migliori misure per proteggere i dati degli utenti e i loro fondi. Mentre le transazioni non coinvolgono terze parti, la blockchain sottostante di Bitcoin convalida tutte le transazioni su un libro mastro pubblico condiviso. Tutti gli utenti possono accedere al database in rete. Tuttavia, è crittografato e irreversibile, rendendo estremamente difficile per chiunque manipolare le transazioni Bitcoin.

L'irreversibilità del registro Bitcoin elimina le possibilità di doppia spesa, proteggendo le aziende dalle frodi. Inoltre, l'assenza di terze parti nelle transazioni Bitcoin riduce i rischi di furto di dati, mantenendo la rete sicura. Grazie al registro Bitcoin irreversibile, risolverai rapidamente anche le controversie di pagamento con clienti e fornitori.

Elaborazione dei pagamenti tempestiva e a basso costo

La velocità con cui elabori i pagamenti avrà un impatto significativo sulle tue operazioni complessive. L'elaborazione dei pagamenti tramite carte di debito e bonifici bancari di solito richiede diverse ore o giorni per essere completata. Ciò potrebbe causare gravi interruzioni alle tue attività commerciali. Ad esempio, i ritardi nell'elaborazione dei pagamenti potrebbero influire sulla lentezza delle consegne dei prodotti da parte dei fornitori.

L'integrazione di Bitcoin nel tuo sistema di pagamento può migliorare significativamente l'efficienza. A differenza di altri sistemi di pagamento elettronico, le transazioni Bitcoin di solito durano pochi minuti. Bitcoin ti consente di elaborare i pagamenti dai clienti e dai tuoi fornitori in tutto il mondo quasi istantaneamente. Le aziende possono elaborare i pagamenti Bitcoin attraverso portafogli personali o scambi di criptovalute affidabili come trustpedia.io/it/

L'utilizzo di Bitcoin consentirà inoltre alla tua azienda di ridurre i costi operativi grazie alle sue commissioni di transazione più basse. Le piattaforme di scambio crittografico di solito addebitano una commissione per l'elaborazione delle transazioni Bitcoin per conto dei loro clienti. Tuttavia, le commissioni sono relativamente più basse rispetto alle carte di debito e di credito.

La maggior parte delle aziende utilizza principalmente Bitcoin come valuta di transazione per vari beni e servizi. Tuttavia, Bitcoin può anche offrire alla tua azienda ulteriori opportunità di generazione di reddito. Oltre ad accettarlo come mezzo di pagamento, potresti anche utilizzare il Bitcoin ricevuto per fare trading e acquisire altri investimenti per far crescere la tua attività.