Hockey ghiaccio: Largo ai piccoli hockeysti al palaghiaccio

Si è svolto sabato e domenica ad aosta il torneo internazionale under 9 e under 11 organizzato dalla Società Hc Gladiators, che ha visto la partecipazione di 10 formazioni U9 e 12 U11.

Giornate intense in cui gli oltre 200 bambini presenti hanno giocato partecipato, oltre che alle partite disputate su campo piccolo (tre in contemporanea sul ghiaccio suddiviso trasversalmente), a diverse attività organizzate dalla società ospitante quali “velocità del tiro” e gita in città con il trenino turistico.

I tanti piccoli atleti, accompagnati dai cori e applausi delle loro famiglie e amici, hanno finalmente ridato vita al tradizionale torneo internazionale, nato nel 2010, riempiendo gli spalti del palaghiaccio da troppo tempo vuoti a causa dell’ormai nota emergenza sanitaria. Per dovere di cronaca la vittoria, sia per la categoria under 11 che per la under 9 è andata al Bolzano.

La squadra under 9 dei Gladiators si è classificata al 10 posto, mentre quella under 11 all’ottavo posto, ma poco importa vista la gioia che si leggeva negli occhi dei tanti bambini che hanno coronato il sogno della prima medaglia al collo (una per tutti i partecipanti) dopo il primo torneo dello sport più bello e veloce del mondo.

Roster U11: Carere, Tenaglia, Rosset, Minniti, Nardella, Garau, Dayné, Timpano, Cusano, Curtaz, Montegrandi. Coach Davide Picco