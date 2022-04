Hochey ghiaccio: Marta Mazzocchi bronzo ai mondiali con la nazionale italiana

Con l’obiettivo primario della salvezza fino ad arrivare alla medaglia che per lunghi tratti è stata anche d’argento ma , dopo la sconfitta odierna contro la Francia per 3:2, all’overtime, si è tramutata in bronzo come nel 2018. Per confermare il podio si è dovuto aspettare anche l’ultimo match in assoluto del torneo, con la quarta vittoria in quattro incontri del Giappone (promosso in Top Division) contro l’Ungheria per 7:0 che ha lasciato le giovani magiare indietro rispetto alle Azzurrine.

Così la Nazionale U18 F. si è assicurata la permanenza per il quinto anno consecutivo in Divisione I – Gruppo A, per una rappresentativa che ha regalato molto all’hockey italiano negli ultimi anni. L’oro del 2017 in Polonia al termine di un cammino perfetto che è valso la promozione nell’attuale raggruppamento e l’anno successivo un bronzo ad Asiago alla prima esperienza di Divisione I – Gruppo A. Nel 2019 l’Italia Femminile U18 è arrivata al quarto posto così come l’anno successivo. Ora nel 2022 di nuovo una medaglia di bronzo come nel 2018.

Con la Francia, dopo un primo tempo a reti bianche, sembra essere tutto in discesa per le Azzurrine. Dopo 69 secondi delle ripresa, Elisa Innocenti porta in vantaggio l’Italia con un tiro dalla distanza che sorprende il portiere avversario e con il disco che carambola beffardamente in porta. Dopo aver sciupato un powerplay, l’Italia raddoppia addirittura in shorthanded con un tiro dall’ingaggio di Matilde Fantini che non vede pronta la retroguardia transalpina (28:29). Ma proprio i frangenti seguenti sono decisivi per la reazione francese. L’Italia si prende 2’ per troppi giocatori sul ghiaccio e così arriva la prima rete delle avversarie in doppia superiorità numerica (30:09) con Jade Barbirati.

La Francia arriva al pareggio dopo 5’ del terzo periodo con Manon Scodan. Poi, per la terza volta in questo torneo, l’Italia U18 F. chiude in parità i regolamentari: era successo già con Norvegia ed Ungheria. Mentre le due volte precedenti, il risultato era stato appannaggio azzurro, la Francia ci mette 15 secondi ed ancora con la Barbirati (doppietta) per conquistare la vittoria per 3:2 e che lascia l’Italia al 3° posto.

A fine torneo il miglior portiere del Mondiale è stata Ilaria Girardi

Il coach Max Fedrizzi commenta la prestazione contro la Francia: “La partita era molto difficile. Siamo riusciti ad andare in vantaggio ed abbiamo tenuto. Poi siamo un po’ calati anche per un po’ d’inesperienza. Ma sono molto contento che il match sia scivolato all’overtime. Abbiamo perso ma abbiamo conquistato un punto importante. Alla fine il bronzo è più che meritato e faccio i complimenti a tutto il team per quello che ha saputo fare.”

Mondiali Femminili Under 18 – Divisione I – Gruppo A – Györ – Ungheria – 8 aprile 2022

Francia U18 F- Italia U18 F. 3:2 OT (0:0; 1:2; 1:0; 1:0)

Goal: 21:09 (0:1) Elisa Innocenti (Matilde Fantini/Agata Muraro); 28:29 (0:2) Matilde Fantini in shorthanded (Marta Mazzocchi); 30:09 (1:2) Jade Barbirati in doppia sup. num. (Shana Casanova); 45:08 (2:2) Manon Scodan (Perrine Lavorel); 60:15 (3:2) Jade Barbirati;

Formazione Italia: Carlotta Regine 60:15 (Ilaria Girardi); Emma Rindone – Laura Lobis; Elisa Innocenti – Agata Muraro; Anna Passarella; Matilde Fantin – Manuela Heidenberger – Marta Mazzocchi; Saskia Rohregger – Alessandra Weber – Priscilla Palazzari; Eleonora Trombetta – Emma Cereghini – Federica Boaglio; Ilary Larese De Pasqua – Annalisa Giuliani – Emily De Cristofaro; Allenatore Max Fedrizzi;

I risultati dell’Italia Femminile Under 18

Italia – Norvegia 3:2 SO (2:0; 0:1; 0:1; 0:0; 1:0)

Italia – Giappone 0:3 (0:0; 0:1; 0:2)

Ungheria – Italia 1:2 SO (0:0; 0:1; 1:0; 0:0; 0:1)

Francia – Italia 3:2 OT (0:0; 1:2; 1:0; 1:0)

Classifica Finale – 4 partite

1) Giappone 12 punti

2) Francia 8 punti

3) Italia 5 punti

4) Ungheria 4 punti

5) Norvegia 1 punto