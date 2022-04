Calcio, Eccellenza/A: Aygreville a caccia del riscatto nella tana della Biellese 1902

Trasferta non facile quella in calendario per l'Aygreville, compagine di Gressan che milita nel campionato di Eccellenza Piemonte/Valle d'Aosta targato Girone A.

Una stagione positiva per i rossoneri che navigano a quota 35 punti in classifica e che vedono sempre di più la salvezza vicina, anche se la zona playout dista solo cinque lunghezze. I valdostani però, nell'ultimo turno di campionato, sono usciti sconfitti tra le mura amiche d Gressan contro il Borgaro.

Domenica prossima (calcio d'inizio ore 15) l'Aygreville scenderà sul campo della Biellese 1902, il peggior avversario visto che i rossoneri sono secondi della classe alle spalle della super capolista Stresa. Sarà caccia alla grande impresa.

ECCELLENZA/A PIEMONTE/VALLE D'AOSTA

63 Stresa, 52 Biellese 1902, 48 Borgaro, 44 Oleggio, 43 Accademia Borgomanero, 40 Pro Eureka, 39 Venaria Reale, 37 Calcio Settimo, 35 Aygreville Calcio, 34 La Pianese, 31 L. G. Trino, 30 Alicese Orizzonti, 29 Verbania Calcio, 28 Città di Baveno, 23 Fulgor Ronco Valdengo, 17 BorgoVercelli, 14 Dufour Varallo