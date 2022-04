Bocce: Nulla da fare per il Nus contro i già campioni d'Italia del Gaglianico

Il 24 a 2 sancito dal campo non rispecchia per nulla l’andamento di una bella partita che il Nus ha affrontato senza timori riverenziali il Gaglianico dei già campioni d’Italia e tra i più accreditati per vincere il campionato in corso.

Infatti, nell’undicesima giornata del massimo campionato,le prime quattro della classifica del massimo campionato maschile hanno imposto i diritti di classifica alle quattro formazioni sottostanti. Il match che nascondeva maggior interesse sotto il profilo dell'incertezza, ha premiato la Noventa. Sui terreni della Marenese ha trovato i punti decisivi nella parte centrale (4-6, 4-10, 6-12). La capolista Brb ha subito accelerato in casa dell'Auxilium e al termine del doppio tiro progressivo aveva già trovato i punti della vittoria (5-14). Senza storia gli incontri della Perosina e del Gaglianico che hanno letteralmente abbattuto Maxim e Nus.

Ma il Nus è stato davvero grande. Numerose partite il Nus le ha perse un nonnulla ma certamente non c’era l’aspettativa di vincere con il Gaglianico. Grande crescita dei giovani nella corsa che hanno costretto gli avversari a superarsi. Dunque per il futuro le speranze sono davvero rosse.

Alberto Balmamion

SERIE AM - Risultati (11^ g.) : Auxilium Saluzzo – Brb 11-16, Gaglianico – Nus 24-2, Maxim – La Perosina 1-25, Marenese – Noventa 10-16

Classifica : Brb 20, La Perosina 18, Gaglianico 17, Noventa 11, Auxilium e Marenese 8, Nus 6, Maxim 0.