Hockey ghiaccio: I leoni U17 pronti per la gara 2 di martedì

Una finale di alto livello tecnico, come si poteva immaginare, fra due formazioni con ottime e tante individualità ben amalgate nel gioco di squadra (nell’hockey non potrebbe essere diversamente) che hanno dato vita ad un’incontro entusiasmante ed intenso, a favore del numeroso pubblico accorso per l’occasione. I padroni di casa partono con il piede sull’acceleratore e vanno in goal dopo soli 40” di gioco.

Partita sempre equilibrata con gli ospiti che agguantano il pareggio a 5’ da fine primo tempo, ma di nuovo superati dopo 20” dai Gladiators, 2-1 il risultato al primo intervallo. Stesso copione nel secondo drittel con gli atesini che riagguantano il pareggio al 23’, subito risuperati (8”) dai padroni di casa. Si inizia il terzo tempo con gli aostani in vantaggio di un goal, cioè niente per l’hockey, fino a 3,30 dal termine dell’incontro quando un’invenzione di Gianni porta Minniti ad insaccare il goal del 4-2 che, adesso si, porta ad una certa tranquillità.

L’Ora/Egna tenta così la carta dell’uomo di movimento in più togliendo il portiere nel tentativo di riaprire la partita, ma i Gladiators chiudono definitivamente l’incontro insaccando la quinta rete fissando il risultato sul 5-2.

Gara 2 si disputerà ad Egna martedì 29 con i valdostani in vantaggio di una partita a zero, ma non si può mollare la concentrazione ed i ragazzi di coach Giovinazzo sanno che dovranno giocare come se si fosse in parità dando il tutto per tutto ed evitare così l’eventuale gara 3 che si disputerebbe, nel caso, giovedì 31 sul ghiaccio amico di Aosta.

Particolare non di poco conto: questa è la prima squadra giovanile Gladiators che si gioca un campionato nazionale…. Vietato sbagliare!!

Roster: Montini / Lamberti / Madaschi / Badoglio / Gianni / Mazzocchi Marta / Bongini / Giacometto/ Fraschetta/ De Santi / Lenta / Mazza / Garau / Torchio / Muraro / Mazzocchi Matteo / Gesumaria/ Agazzini/ Negrello / Andriolo