Hockey ghiaccio: I gladiatori espugnano Merano e ora.....

Partita dura come già si temeva, il ritorno a Merano della semifinale, dopo la vittoria per 5 a 2 per i Gladiators nella partita di andata, giocata in casa.

Il Merano è entrato subito deciso per riportare in parità la serie ma i Gladiators, hanno retto bene nel primo tempo concludendolo sullo 0 a 0.

Nel secondo tempo ci sono stati 2/3 infortuni importanti che hanno fatto si che i Gladiators si difendessero concludendo il tempo per 1 a 1 dopo il vantaggio dei Gladiators con Gesumaria su un’azione di Giacometto e Gianni. Sono stati poi raggiunti dal Merano in inferiorità numerica.

Nello spogliatoio il coach Luca Giovinazzo ha dato una “strigliata“ ai giocatori, facendo loro capire che la squadra era nettamente più forte del Merano, per cui non potevano perdere l’occasione di raggiungere la prima finale della storia dei Gladiators e della storia dell’Hockey giovanile valdostano.

I ragazzi hanno fatto un terzo tempo super, schiacciando l’avversario e vincendo il tempo per 2 a 0.

La partita è terminata per 3 a 1 con un goal di Gesumaria e 2 goal di Garau.

Ora si aspetta con ansia la finale di venerdì sera alle ore 19 gara 1, nel palaghiaccio di Aosta dove i Gladiators incontreranno la favorita Egna e dove tra le file c’è un’intera linea che gioca in serie B.

I ragazzi aostani sono pronti e daranno filo da torcere per questa finalissima .

MARCATORI: Gesumaria, Garau

FORMAZIONE: Montini / Lamberti/ Garau / Gesumaria / Minniti / Andriolo / Fraschetta / Mazzocchi Matteo / Mazzocchi Marta / De Santi / Carbone/ Muraro/ Gianni/ Lenta/ Badoglio/ Kantioler/ Torchio/ Dedja/ Bongini/Madaschi/ Mazza/ Agazzini/ Giacometto/ Negrello

Coach Luca Giovinazzo