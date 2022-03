Scherma: Sei spadisti in partenza per i Campionati del Mondo Giovani e Cadetti di Dubai

Saranno sei (più due riserve) gli atleti piemontesi che partiranno per Dubai dove dal 2 al 10 aprile si terranno i Campionati del Mondo Giovani e Cadetti di scherma, sono tutti spadisti e spadiste.



Simone Mencarelli (Fiamme Oro/Ginnastica Victoria) ed Enrico Piatti (Aeronautica Militare/Accademia Scherma Marchesa), saranno in gara nella spada maschile Giovani, tanto nella prova individuale quanto in quella a squadre. In quest'ultima sono reduci dal bronzo ottenuto agli Europei di Novi Sad.

SEGUE DOPO FOTO





Gaia Caforio (Aeronautica Militare/Marchesa), Carola Maccagno (Aeronautica Militare/Ginnastica Victoria) e Vittoria Siletti (Pietro Micca) prenderanno parte alle prove individuali e a squadre di spada femminile Giovani, con Marzia Cena (Pro Vercelli Scherma) riserva in Italia.



La spada femminile Cadette individuale, sarà la gara di Eleonora Orso (Pro Vercelli Scherma), mentre Federica Zogno (Ginnastica Victoria) sarà riserva a casa. Non ci sarà la gara a squadre, per la categoria Cadetti, ed è un peccato perché le atlete piemontesi ci sarebbero arrivate da campionesse europee. Con gli atleti partiranno anche tre tecnici piemontesi: il ct Dario Chiadò, il maestro della Pro Vercelli Adalberto Tassinari e quello della Ginnastica Victoria Maurizio Mencarelli, tutti e tre nello staff della spada. Di sotto lo schema con date e orari delle gare che interessano gli atleti piemontesi.

SEGUE DOPO FOTO





Spada maschile individuale Giovani - 8 aprile Simone Mencarelli (Fiamme Oro/Ginnastica Victoria), Enrico Piatti (Aeronautica Militare/Accademia Scherma Marchesa).



Spada femminile individuale Giovani - 8 aprile Gaia Caforio (Aeronautica Militare), Carola Maccagno (Aeronautica Militare), Vittoria Siletti (Pietro Micca Biella).

SEGUE DOPO FOTO





Spada femminile individuale Cadetti - 9 aprile Eleonora Orso (Pro Vercelli Scherma).



Spada femminile a squadre Giovani – 10 aprile Gaia Caforio (Aeronautica Militare), Carola Maccagno (Aeronautica Militare), Vittoria Siletti (Pietro Micca Biella).



Spada maschile a squadre Giovani – 10 aprile Simone Mencarelli (Fiamme Oro/Ginnastica Victoria), Enrico Piatti (Aeronautica Militare/Accademia Scherma Marchesa).