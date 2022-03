Case prefabbricate in legno vs. in muratura: quale scegliere?

In vista dei recenti cambiamenti adottati nei confronti della sfera professionale e, di conseguenza, del quotidiano, conoscerai sicuramente qualcuno che è passato da un appartamento di città ad una casa prefabbricata in legno immersa nella natura. A tal proposito, molte persone sono affascinate dall’idea delle case prefabbricate in legno, per via delle caratteristiche peculiari del legno e del comfort abitativo che hanno da offrire.

A detta degli esperti di case prefabbricate in legno, queste soluzioni abitative sono in grado di superare di gran lunga, in termini di comfort abitativo e design, le classiche case in mattoni e calcestruzzo, motivo che tranquillizza molte persone preoccupate dei servizi offerti che, queste, sono in grado di offrire. Per facilitarti nella comprensione di questo concetto e darti una visione d’insieme, abbiamo deciso di realizzare questo articolo in cui parleremo del confronto delle case prefabbricate in legno rispetto alle case in muratura, con tanto di vantaggi e svantaggi.

Case prefabbricate in legno, una soluzione ideale tutto l’anno

Prima di discutere nel dettaglio dei vantaggi per cui ha senso considerare le case prefabbricate in legno rispetto alle case in mattoni, è importante sottolineare che le famose costruzioni in legno non sono destinate solo alle vacanze estive o a contenere gli attrezzi da giardino. I professionisti che da molti anni si specializzano nella produzione di case in legno sottolineano il fatto che le case prefabbricate sono una soluzione ideale sia nella stagione estiva che in quella invernale. Nel mondo ci sono molti esempi di queste strutture riadattate in case moderne ed accoglienti, pensate per il quotidiano.

Le case in legno progettate su misura possono essere caratterizzate da interni molto moderni, esterni originali e non necessariamente in legno, grandi finestre panoramiche, terrazze di varie forme e dimensioni, soluzioni simili del tutto inusuali per uno stile rustico. Pertanto, l'aspetto della tua futura casa in legno dipenderà esclusivamente dalla tua immaginazione e dal budget che hai a disposizio

Grandi possibilità di progettazione

Molti proprietari di case in mattoni considerano ancora le case prefabbricate in legno come delle soluzioni abitative antiche e dalla forma a cubo, in grado di soddisfare solo le necessità primarie della vita, ma la verità è tutt’altro. Se pensi che una casa in mattoni possa offrire tutti i vantaggi possibili, probabilmente non sei mai entrato all’interno di una abitazione in legno.

Al giorno d’oggi è possibile costruire case prefabbricate in legno completamente coibentate dall’esterno ed in grado di soddisfare tutte le tue esigenze personali. È possibile realizzare una struttura di legno su più piani, caratterizzata da ampie finestre, un terrazzo moderno e grande, con o senza un garage per l’auto. Una tale abitazione può anche essere concepita come un edificio costituito da spazi molto più piccoli, che di solito è tipico delle case in muratura o dal design più antico. Tuttavia, se ti piacciono gli spazi più ampi e preferisci avere una luce naturale in casa, una casa in legno tipo loft potrebbe diventare una scelta azzeccata, che ti permetterà di creare interni ultramoderni senza rinunciare alla naturalezza.

Per coloro che desiderano un'opzione abitativa unica, in grado di soddisfare le proprie esigenze personali, ma non hanno tempo per lavori di progettazione e costruzione, l’idea di un progetto già pronto, sul quale è possibile apportare modifiche, potrebbe essere un'ottima soluzione. In questo modo potrai acquistare la casa dei tuoi sogni, non quella di qualcun altro, ed il processo di progettazione di per sé non richiederà molto tempo. Vale la pena sottolineare che i nostri partner (come Maestro Case), specializzati da molti anni nella produzione di case in legno, offrono la possibilità di realizzare case prefabbricate coibentate e su misura con un consulto e delle modifiche ad un progetto completamente gratuitamente.

Costruzione senza permesso

La domanda che sorge spontanea a molti e si legge molto spesso nei forum di costruzioni è la seguente: “è vero che le capanne di tronchi possono essere costruite senza autorizzazione?”. La risposta dipende molto dai requisiti di costruzione e dalla tipologia di edificio che si vuol realizzare, per questo non c’è una risposta univoca.

È necessario richiedere un permesso per costruire se la superficie della casa supera gli 80 mq o l'edificio ha un’altezza superiore a 8,5 m. È importante far notare che l'area della soffitta non è da includere nel perimetro totale – se non è calpestabile –. Anche le aree del seminterrato ed i terrazzi non sono incluse nel calcolo della superficie totale. Tali considerazioni sono valide solo per abitazioni che non devono essere costruite in aree protette.

Tieni presente che, sebbene l'edificio soddisfi i requisiti relativi ai regolamenti che definiscono la costruzione senza autorizzazione, è comunque necessario soddisfare determinati requisiti, come quello di mantenere una certa distanza dal confine dei vicini (che dovrebbe essere di circa 3m).

Tempi di costruzione

Tieni presente anche l’aspetto legato ai tempi di costruzione: le case in mattoni possono richiedere diversi anni di costruzione, prima di essere completate, mentre le abitazioni in legno richiedono alcuni mesi dalla data di avvio dell’ordine.

Senza contare che è possibile costruire una casa in legno con qualsiasi condizione atmosferica.

Se, nel caso di una struttura in mattoni, l'edificio richiede fondamenta estremamente solide e pavimenti pesanti, la casa in legno, per la sua leggerezza, può essere costruita su una base semplice e veloce da installare (per esempio, non vengono svolti molti lavori per cui è necessario attendere a lungo l’asciugatura). Ecco perché i tempi di costruzione ed installazione sono ridotti rispetto a quelli di altre costruzioni abitative.

Una decorazione semplice

Nel caso del mattone, scegliere decorazioni aggiuntive potrebbe comportare dei costi aggiuntivi rispetto al prezzo iniziale, aspetto ininfluente, invece, per quanto riguarda il legno, che può, semplicemente, essere ricoperto con dei prodotti protettivi. Ciò è particolarmente valido per le pareti maggiormente esposte alle condizioni atmosferiche e fattori esterni, come precipitazioni o raggi UV. Inoltre, il legno è un materiale naturale, ed è necessario prestare particolare attenzione alla qualità dei prodotti applicati, che, nel caso sia scarsa, potrebbe danneggiare i pannelli o richiedere più applicazioni del previsto e con frequenza ravvicinata.

Da un punto di vista tecnico, i principali vantaggi delle facciate delle case prefabbricate in legno coibentate sono l'auto isolamento e l’ottima circolazione dell'aria, nonché i bassi costi di esercizio. Tuttavia, vale la pena notare che, per avere un edificio performante, è necessario scegliere una tipologia di legno di alta qualità adatta per il tipo di costruzione, oltre che dell'opportuna protezione della facciata che deve essere svolta costantemente per un corretto mantenimento.

Per le case in legno, la questione dello strato di finitura è un po' più semplice: di solito viene utilizzata una facciata bagnata o una finitura in piastrelle di clinker.

Quando si installa una facciata bagnata, è comune utilizzare un solo materiale principale che fornisce isolamento termico per proteggere la casa dagli effetti negativi dell’ambiente; quindi, questa scelta può ridurre leggermente il costo dell'isolamento stesso. Sebbene le case a cui viene applicato questo tipo di facciata non abbiano una buona traspirabilità – a causa del livello estremamente elevato di proprietà di isolamento – consentono di ridurre notevolmente i costi di riscaldamento della casa ed il loro prezzo è uno dei più convenienti sul mercato.

Un prezzo flessibile

Continuando con il tema della costruzione, è importante sottolineare che il rapido processo di costruzione delle case prefabbricate in legno ha un impatto diretto sul costo finale. La minor complessità del lavoro da svolgere non richiede l'utilizzo di attrezzature costose, i materiali da costruzione possono essere consegnati con un trasporto più agevole anche in luoghi difficili da raggiungere. Le case in legno presentano maggiori vantaggi anche in caso di ristrutturazione o, ad esempio, nel caso fosse necessario aggiungere un muro. Le case in muratura non hanno gli stessi vantaggi e l'attuazione di tali modifiche richiederà costi e lavori importanti, come un'ulteriore cementazione del muro, che ricorda più un altro processo di costruzione che una semplice ristrutturazione.

Non è difficile capire che le case in legno differiscono per il prezzo anche a causa dei materiali da costruzione. Detto questo, la costruzione di un tale edificio è in tutti i casi molto più leggera della costruzione di una casa in mattoni. Ciò influisce sulla scelta delle fondamenta per la casa. Per la costruzione delle case prefabbricate in legno, è possibile utilizzare fondamenta su pali più semplici ed economici, che di solito sono di tipo perforato o plug-in. Diversamente, per i mattoni saranno necessarie fondazioni molto più resistenti, come quelle planari. L'installazione di tali fondamenta avrà un costo maggiore rispetto ad una fondazione su pali - con una finitura a zoccolo ed un buon isolamento, si dovrà sostenere una spesa media che oscilla tra i 60 ed i 70 euro al mq.

Un altro fattore che ha un impatto significativo sui costi di costruzione delle abitazioni in mattoni e legno è quello relativo alla coibentazione. Vale la pena notare che, confrontando una casa in mattoni ad una in legno (entrambe non coibentate), un edificio in legno supera di gran lunga quello in mattoni per la sua naturale resistenza al calore. Ciò significa che se desideri ottenere lo stesso effetto legato al risparmio termico di una casa in legno non coibentata in una casa in mattoni, dovrai spendere molto denaro per isolarla correttamente.

È vero che, sebbene varie fonti di informazione facciano spesso riferimento al legno come ad un materiale che fornisce un eccellente isolamento termico ed acustico, l’isolamento di una casa in legno richiede particolare attenzione ai dettagli. Questo perché le case prefabbricate in legno non sono realizzate con un unico materiale solido, ma sono composte da più parti, che garantiscono una buona tenuta. Vale la pena notare che l'isolamento termico delle case prefabbricate in legno, proprio come il mattone, dipende non solo dalla coibentazione delle pareti, ma anche delle crepe presenti nelle finestre e dal soffitto.

Per coloro che vogliono sapere più nel dettaglio quanto potrebbe costare una casa in legno ben coibentata, vale la pena citare che il mercato offre soluzioni per tutte le tasche (oltre che per tutti i gusti). Tuttavia, è possibile acquistare un’abitazione semplice con una superficie di circa 30 mq per circa 5.000 euro, senza contare gli ulteriori lavori di coibentazione interna. Nel caso desiderassi una casa con una superficie maggiore, allora potrai trovare soluzioni ad un prezzo compreso tra i 5000 ed i 7000 euro.

Se cerchi una soluzione vivibile 365 giorni l’anno, allora dovresti considerare una struttura con soffitti più alti, magari anche sviluppata su due piani, il cui prezzo attuale sul mercato si aggirano intorno ai 10.000 euro. Tali edifici possono essere dotati di un sistema di riscaldamento di alta qualità e lo spazio abitativo non sarà limitato.

Soluzioni ecocompatibili

In fase di costruzione della casa dei propri sogni, in genere si dà la priorità a diversi aspetti; alcuni ritengono che la longevità sia un aspetto fondamentale, altri, invece, preferiscono concentrarsi più sull’aspetto esterno, ma non solo. Difatti, ci sono anche altri aspetti da considerare, come le eccezionali caratteristiche del legno.

In un momento in cui la naturalezza ed il rispetto della natura stanno acquisendo importanza sempre più importanza, le case in legno creano una certa atmosfera che ti permette di essere a stretto contatto con la natura di giorno in giorno. In breve, le pareti in legno creano un'atmosfera unica, che altri materiali non sono in grado di trasmettere. Dal punto di vista tecnico, invece, gli studi dimostrano che la naturalezza e la leggerezza del legno hanno un impatto positivo sulla qualità complessiva della vita.

Se apprezzi particolarmente l’aspetto naturale, potresti costruire una casa in legno con pareti, sempre di legno, a vista – magari protette con dell’impregnante trasparente; ciò non solo decorerà il tuo spazio abitativo, ma si abbinerà anche ad altri dettagli moderni degli interni. È importante ricordare che il legno è caratterizzato da una naturale traspirazione e da una costante circolazione dell'aria. Pertanto, non sarà necessario installare un grande impianto di climatizzazione o riscaldamento in casa, tantomeno coibentare le pareti con dei pannelli fonoassorbenti.