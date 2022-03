Scherma: Seconda prova regionale GPG di fioretto maschile e femminile

Ha avuto luogo nel Club Scherma Torino in viale Ceppi la seconda Prova Regionale GPG di fioretto maschile e femminile, questi i risultati:



Nel fioretto femminile Bambine, primo posto per Vittoria Morra del Club Scherma Torino, seconda Ilaria Abbracchio dei Club Scherma Associati e terza Maria Sole Lavazza del Club Scherma Torino. Tra i Maschietti, vittoria per Osea Martini (Cuneo Scherma Academy), secondo Niccolò Raspino (Club Scherma Torino), terzi Samuele Ferroni (Club Scherma Chivasso) e Matteo Maino (Cuneo Scherma Academy).



Nella categoria Giovanissime, vittoria di Giovanna Marcolin (Cuneo Scherma Academy), secondo posto per Anastasia Meloni (Club Scherma Torino), terze Ludovica Specgis (SAT and Gaming Sez. Club Scherma Pino) e Amelie Gennari (Club Scherma Torino). Nei Giovanissimi, primo posto di Edoardo Bonino (Club Scherma Torino), secondo posto di Felice Bordino (Club Scherma Associati), terzi Carlo Chicco (Club Scherma Torino) e Ludovico Di Leo (Club Scherma Torino).



Tra le Ragazze/Allieve, la vittoria è andata a Matilde Godone (Club Scherma Torino), davanti a Lucia Musso (Club Scherma Torino). Terze Maddalena Marazzi (Club Scherma Torino) e Yumi Anelli (Club Scherma Chivasso). Tra i Ragazzi/Allievi, primo posto di Filippo Richiardi (Club Scherma Torino), secondo posto per Francesco Magli (Club Scherma Torino), terzi Andrea Maino (Cuneo Scherma Academy) e Carlo Leone Meliga (Club Scherma Torino).