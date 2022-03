Scherma: Eleonora Orso e Federica Zogno oro nella spada a squadre u17 a Novi Sad

È un titolo europeo per metà piemontese quello conquistato dalla Nazionale di spada femminile under 17 nella gara a squadre dei campionati continentali Cadetti e Giovani a Novi Sad: protagoniste della cavalcata trionfale conclusa sul gradino più alto del podio tra le note dell’inno di Mameli sono state infatti Eleonora Orso (Pro Vercelli) e Federica Zogno (Ginnastica Victoria Torino), insieme a Elisa Treglia e Allegra Cristofoletto.



Gara perfetta, quella delle Azzurre, letteralmente dominata fino all’ultimo atto, concluso col punteggio di 42-31 sulla Spagna. Le spadiste italiane avevano debuttato nel tabellone delle 16 superando per 45-39 la Bulgaria, poi nei quarti di finale hanno condotto fin dal principio il match contro la Francia, vincendolo con il punteggio di 45-35. In semifinale l’assalto-capolavoro contro la Svizzera, testa di serie numero 1, costretta sempre a rincorrere le azzurrine che nelle frazioni conclusive sono riuscite a “scappar via” e a chiudere 45-31.



Ad accompagnare la squadra, come tecnico, anche il maestro piemontese Dago Tassinari: “Il risultato dell'individuale mi aveva un po' buttato giù – racconta Orso – le ragazze mi hanno tirato su e mi hanno fatto pensare subito a questa gara. È stato utilissimo anche il lavoro fatto in ritiro a Tirrenia, grazie ai maestri”. Per Zogno la medaglia “vale tantissimo perché ci abbiamo lavorato tanto, non solo noi ma anche con le compagne di Nazionale più grandi a cui dedichiamo la vittoria perché sapevano quanto ci tenevano. Vale tanto anche perché la gara individuale non è andata benissimo per tutte e perché non siamo state un gruppo fin da subito, essendo di annate e luoghi diversi, ma abbiamo legato subito e siamo salite sul gradino più alto del podio”.



CAMPIONATI EUROPEI CADETTI, SPADA FEMMINILE A SQUADRE – Novi Sad (Serbia)



Finale



ITALIA b. Spagna 42-31



Finale 3/4



Israele b. Svizzera 45-39



Semifinali



ITALIA b. Svizzera 45-31



Spagna b. Israele 45-43



Quarti di finale



ITALIA b. Francia 45-35



Tabellone da 16



ITALIA b. Bulgaria 45-39



Classifica: 1. ITALIA, 2. Spagna, 3. Israele, 4. Svizzera



ITALIA: Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso, Elisa Treglia, Federica Zogno