Sci alpino: Lo Sc Aosta vince la Coppa Vittoria Assicurazioni a Pila

Gigante Ragazzi sulla Bellevue di Pila, gara inserita nel circuito regionale Gros Cidac che ha visto al cancelletto di partenza più di 220 concorrenti e vinta da Sophie Fragno e Mattia Contino. Organizzato dallo Sc Chamolé, in palio per la classifica per società, la Coppa Vittoria Assicurazioni, vinta dallo Sc Aosta, che ha preceduto il sodalizio organizzatore e lo Sc Crammont MB.



Nella competizione in rosa, successo di Sophie Fragno (Sc Chamolé; 57”51), seguita da Sara Parini (Sc Aosta; 59”20) e da Alice Tonolini (Sc Crammont MB; 59266). Al quarto posto Ginevra Bisellini (Club de Ski; 1’00”11) e quinta Giulia Bosonin (Sc Mont Glacier; 1’00”29).



In campo maschile, prima e terza piazza allo Sc Aosta, grazie a Mattina Contino (56”79) e Stefano Andreis (57”51), con secondo posto che va a Thomas Carrozza (Club de Ski; 57”19). In quarta e quinta posizione la coppia dello Sc Crammont MB composta da Edoardo Rossi (57”59) e Laurent Grivel (57”91).



WCCitt Sci alpino



Tappa di Coppa del Mondo Cittadini – Arnold Lunn World Cup -, questa mattina, all’Abetone (Pistoia) con il Gigante vinto dal trentino Lorenzo Iori (2’03”18). In 26° posizione Pietro Bisello (Sc Crammont MB; 2’05”27); 50° Federico Viérin (Sc Pila; 2’08”80); 53° Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB; 2’09”18); 63° Matteo Vaglio (Sc Crammont MB; 2’10”44).