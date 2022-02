Hockey ghiaccio: Ancora un un turno da incorniciare

UNDER 17 Hc Gladiators - Hc Pergine 9-2Roster: Montini, Lamberti, De Santi, Muraro, Gesumaria, Torchio, Bongini, Garau, Gianni, Minniti, Mazzocchi, Carbone, Giacometto, Andriolo, Fraschetta, Badoglio, Madaschi, Kantioler, Dedja. Coach: Luca Giovinazzo

Ottavi di finale, prima dei playoff categoria Under 17, per la squadra guidata da coach Giovinazzo sul ghiaccio amico di Aosta. La formula prevede che la prima classificata della regular season incontri l’ultima, quindi i Gladiators, per l’appunto primi in classifica generale, partono con i favori del pronostico per questo appuntamento.

Ma l’attenzione non può mai essere abbassata, nei playoff hai a disposizione due partite per passare al turno successivo, quindi vietato sbagliare! Ed è quello che hanno fatto i giovani aostani con un rotondo 9-2 finale. Fin dalle prime battute si è capito che i Gladiators erano padroni del ghiaccio, giocando prevalentemente nella zona di attacco (il conto dei tiri complessivi la dice lunga sulla disparità vista sul ghiaccio.. 61 a 18!). 9 le reti degli aostani (Fraschetta 2, Kantioler 1, Minniti 3, Andriolo 2, Mazzocchi 1). Sabato prossimo di replica in trasferta a Pergine, vietato sbagliare!

UNDER 19 Gladiators 4 - Valpellice 3

ROSTER: Doriguzzi/Montini/Birtig/Fanelli/Badoglio / Olivo / Gianni/ Charles / Fraschetta / Minniti / De Santi / Garau / Gerbi / Borio / Muraro / Carbone / Mazzocchi / Esposito / Cicchetti / Gesumaria / Andriolo . coach : Luca Giovinazzo

MARCATORI : Garau / Esposito

Dopo le vittorie del weekend della u17, della serie A femminile e della U11 non potevano rovinare il weekend Gladiators i ragazzi della U19 e così è stato .

Partono alla grande i ragazzi di Giovinazzo ma purtroppo un unico errore in zona difensiva e le ottime parate del portiere avversario fanno andare negli Spogliatoi sotto di un goal i ragazzi Valdostani.

Nella pausa si studia il secondo tempo e si entra consapevoli di poter fare il colpaccio a casa della rivale di sempre Valpe.

Si pressa l' avversario ma purtroppo un contropiede avversario porta la Valpe sul 2a0 e la partita si fa dura.

Obbligo di vittoria e i ragazzi lo sanno ed ecco la famosa rimonta, 2a1 2a2 2a3 e si va negli spogliatoi in vantaggio di una rete.

Terzo tempo entusiasmante ma purtroppo 2 penalità in contemporanea regalano il 3a3 in doppia superiorità numerica alla Valpe.

La squadra di Aosta preme sull accelleratore ma la partita non si sblocca e finisce 3a3.

Ai supplementari un ottima azione dei ragazzi Gladiators regala la vittoria 4a3 e si torna a casa con la vittoria.