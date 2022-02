Hockey ghiaccio: Vittoria in trasferta delle Girls

Piemont Rebelles - Girls Project 0-4

Roster: Vola, Belli, Angeloni, Villa, Iacomuzio, Tosatto, Terranova, Mazzocchi, Roccella, Fiorese, Herin, Parini, Borrello, Faverzani, Cremonese

Coach: Luca Giovinazzo

Ultima partita di campionato, dodicesima in questa stagione, per le Girls Project Aosta che si presentano sul ghiaccio di Pinerolo agguerrite e, finalmente, non contatissime grazie a tre rientri in squadra. La partita si dimostra fin da subito equilibrata, ma con le nostre sempre con il piede sull’acceleratore intenzionate a chiudere la stagione con una vittoria.

E già nel primo tempo le ragazze di coach Giovinazzo si portano in vantaggio con un preciso tiro di Herin. Poi botta e risposta per tutto il secondo dritel, ma senza goal. Il terzo ed ultimo tempo di gara è determinante, le aostane sanno che non basta un goal di vantaggio per la tranquillità e così, facendo l’ultimo sforzo, riescono a piegare le avversarie con altri tre goal (due Mazzocchi e uno Roccella) chiudendo definitivamente la partita!

Il campionato si chiude per le Girls Project al quinto posto assoluto, appena fuori dai playoff. Bella stagione, peccato la sfortuna di aver subito infortuni ed assenze per tutta la stagione! Brave ragazze!