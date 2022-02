Calcio: Serie D, Gozzano-Bra 0-1

Ieri pomeriggio nell'impianto novarese, il match è stato deciso da Stefano Capellupo: il talentuoso ed esperto centrocampista centrale, a 10 minuti dal 90esimo, ha realizzato un penalty concesso dal direttore di gara (per un fallo su Magnaldi). I giallorossi allenati da Roberto Floris salgono a quota 37 punti in classifica, avvicinandosi alla quota per la salvezza matematica e alla zona play-off. Il successo in quel di Gozzano mancava dal 14 febbraio 2016 (allora finì 1-2, grazie alle reti di Amato e Ferrario ndr).

Terzo minuto di gioco e Bongiovanni (servito da Capellupo) impegna severamente Vagge, che si rifugia in calcio d'angolo. Poco più tardi, è ancora Bongiovanni a creare scompiglio nella difesa avversaria, destro dal limite e pallone sopra la traversa. Al 23' Daqoune ruba palla a Gemelli in area novarese, Pavesi suggerisce per Marchisone, destro a giro e pallone che si stampa sul palo a Vagge battuto! 0-0 e squadre e negli spogliatoi. I rossoblù padroni di casa (in completo nero) alzano il baricentro nel secondo tempo, ma l'unica vera occasione da gol arriva poco dopo il ventesimo: destro in diagonale a mezza altezza (in area) di Sangiorgio e pallone che non inquadra lo specchio della porta difesa da Tunno. Minuto 26, punizione di Marchetti e colpo di testa sottomisura di Tos con pallone sul fondo. Al 27', Magnaldi serve Pavesi da destra, conclusione del numero 9 che sfiora la porta gozzanese. A 10 minuti dal 45', Costanzo aggancia Filippo Magnaldi che finisce a terra in area novarese e il signor Marra di Mantova indica il dischetto. Dagli 11 metri, Capellupo calcia alla destra di Vagge e insacca! Gozzano-Bra finisce così, 0-1.

Il gol-partita di Stefano Capellupo

Domenica 27 febbraio (ore 14,30) il Bra ospiterà il Borgosesia all'Attilio Bravi.





Gozzano: Vagge, Castelletto, Nicastri (31' st Costanzo), Gemelli (12' st Rao), Di Giovanni, Montesano, Pennati (37' st Repossi), Cozzari, Cominetti, Faye (12' st Gassama), Sangiorgio.

A disp: Barlocco, Peradotto, Ballarini, Molinari, Paoluzzi.

Allenatore: Massimiliano Schettino.

Bra: Tunno, Magnaldi, Tos, Sia (41' st Todisco), Pavesi (37' st Tuzza), Quitadamo, Bongiovanni, Marchetti, Capellupo, Marchisone (21' st Masawoud), Daqoune.

A disp: Coria, Rossi, Di Benedetto, Doda, Mirabelli, Barbuto.

Allenatore: Roberto Floris.

Arbitro: Marra di Mantova (Bernasso di Milano e Bentivegna di Agrigento).

Marcatore: 35' st rig. Capellupo (B).