Sci alpino: Al Club de Ski il Trofeo Marlanvil a La Thuile

Con la Gymkana riservata ai nati nel secondo anno s'è chiusa la tappa di La Thuile dedicata alla categoria Baby (anno 2012), valida per il circuito Unicredit e che, tra i poco meno dei 180 concorrenti che hanno tagliato il traguardo, ha visto imporsi Asia Joyeusaz e Simone Mochet. Le due giornate, organizzate dallo Sc La Thuile Rutor, avevano in palio per la classifica per società, il Trofeo Marlanvil, vinto dal Club de Ski Valtournenche.



Ad imporsi, nella competizione rosa, Asia Joyeusaz (Club de Ski; 38”78), che ha preceduto Maidel Lustrissy (Sc Crammont MB; 38”97) e Estelle Fosson (Sc Aosta; 40”47). Al quarto posto Sophie Maggi (Club de Ski; 41”43) e quinta Bianca Rizzi (Sc Val d’Ayas). Nei maschietti, doppietta dello Sc Crammont MB grazie a Simone Mochet (40”09) e Mattia Pedoja Maso (40”97), e 3° Lorenzo Colombo (Sc Courmayeur MB; 41”08). Quarto Carlo Piccioni Zuncheddu (Sc La Thuile Rutor; 41”24) e 5° André Coghi (Club de Ski; 41”41).



Sci alpino



Secondo Slalom Fis Junior, oggi, del programma-gare di Bielmonte (Biella), dove si registra la vittoria della britannica Isla Ward (1’14”89; miglior crono in entrambe le manche), che precede la savonese, tesserata nel cuneese, Giada Pizzorno (1’16”82) e Cecilia Anna Bianco (Sc Gressoney MR; 1’17”13). Al quinto posto Maria Vittoria Raffaelli (Sc La Thuile Rutor; 1’17”36); 7° Margherita Sala (Sc Gressoney MR; 1’17”63).



In campo maschile, terzo posto di Alessandro Chiaravalli (Sc La Thuile Rutor; 1’10”34; al comando al termine della prima manche), nella gara vinta dal finanziere torinese Leonardo Rigamonti (1’09”96) davanti allo svizzero Kilian Feiss (1’10”21). Al 6° posto Elliot Perretta (Sc Courmayeur MB; 1’11”10); 7° Emile Boniface (Sc Gressoney MR; 1’11”14); 9° Davide Panegos (Sc Chamolé; 1’11”66); 11° Philippe Quey (Sc Val d’Ayas; 1’11”89).