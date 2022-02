Hockey ghiaccio: I Piccoli Gladiators crescono

ROSTER : Tenaglia / Carere / Cusano / Curtaz / Lacchio Martino / Lacchio Leonardo / Mbaye / Garau / Ramolivaz / Rolle / Versetto

Coach: Doriguzzi Daniele

Raggruppamento a 4 squadre concluso con 2 vittorie su 3 incontri per i bambini dei Gladiators, per l' occasione seguiti in trasferta dal portierone della u19 Doriguzzi Daniele.

In questo tipo di raggruppamento, il risultato non conta, trattandosi di partite amichevoli per fare giocare i bambini alle nuove armi.

Così è stato e i Gladiators non si sono fatti mancare l' occasione di mandare giocatori ai primi mesi di attività, il divertimento unito ad un pizzico è stato il menù del giorno e i bambini hanno potuto vivere il clima di una partita di hockey, cosa che in molti fino ad oggi avevano potuto solo immaginare guardando i propri idoli dagli spalti.