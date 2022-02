Spada: Seconda prova regionale spada assoluti i risultati delle gare di cavour

Si sono tenute al Palazzetto dello Sport di Cavour (Pinerolo), nel weekend del 5 e 6 febbraio, le gare valide per la 2^ Prova Regionale di Spada Assoluti per il Piemonte. La gara era valida per classificarsi alla qualifica zonale Zona/1.

Nella gara femminile, disputata nella giornata di sabato 5, vittoria per Chiara De Piccoli (Accademia Scherma Marchesa Torino), secondo posto per Eleonora Orso (Associazione Scherma Pro Vercelli), terze Miriana Brizzi (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) e Giulia Irma Adelaide Gabola (Club Scherma Torino). Qualificate alla fase zonale le prime 43. Risultati completi a questo link: http://www.scherma-piemonte.it/Risultati%20Gare/Cavour_56_feb/risultati_spf.pdf

Nella gara maschile, tenutasi domenica 7, successo di Eugenio Tradardi (Accademia Scherma Marchesa Torino), secondo Pietro Varengo (Accademia Scherma Marchesa Torino), terzi Mauro Scarsi (Cus Piemonte Orientale) ed Ettore Leporati (Virtus Scherma Asti. Qualificati alla fase zonale i primi 50. Risultati completi a questo link: http://www.scherma-piemonte.it/Risultati%20Gare/Cavour_56_feb/risultati_spm.pdf

2^ PROVA REGIONALE SPADA ASSOLUTI – SPADA FEMMINILE – CAVOUR (TO), 5 FEBBRAIO 2022

Finale

De Piccoli (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. Orso (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-13

Semifinali

De Piccoli (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. Gabola (Club Scherma Torino) 15-9

Orso (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Brizzi (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) 15-10

Quarti di finale

Gabola (Club Scherma Torino) b. Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-11

De Piccoli (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. Zogno (Ginnastica Victoria) 15-9

Brizzi (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) b. Fizzotti (Pro Novara Scherma) 15-10

Orso (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Pieracciani (Pro Novara Scherma) 15-13

Classifica finale (68): 1. Chiara De Piccoli (Accademia Scherma Marchesa Torino), 2. Eleonora Orso (Associazione Scherma Pro Vercelli), 3. Miriana Brizzi (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), 3. Giulia Irma Adelaide Gabola (Club Scherma Torino), 5. Federica Zogno (Ginnastica Victoria), 6. Alice Pieracciani (Pro Novara Scherma), 7. Matilde Bellini (Associazione Scherma Pro Vercelli), 8. Federica Fizzotti (Pro Novara Scherma).

2^ PROVA REGIONALE SPADA ASSOLUTI – SPADA MASCHILE – CAVOUR (TO), 6 FEBBRAIO 2022

Finale

Tradardi (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. Varengo (Accademia Scherma Marchesa Torino) 15-7

Semifinali

Tradardi (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. Scarsi (Cus Piemonte Orientale) 15-10

Varengo (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. Leporati (Virtus Scherma Asti) 15-9

Quarti di finale

Scarsi (Cus Piemonte Orientale) b. Malan (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) 15-11

Tradardi (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. Marenco (Ginnastica Victoria) 15-13

Varengo (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-8

Leporati (Virtus Scherma Asti) b. Checco (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-11

Classifica finale (85): 1. Eugenio Tradardi (Accademia Scherma Marchesa Torino), 2. Pietro Varengo (Accademia Scherma Marchesa Torino), 3. Mauro Scarsi (Cus Piemonte Orientale), 3. Ettore Leporati (Virtus Scherma Asti), 5. Filippo Checco (Associazione Scherma Pro Vercelli), 6. Federico Marenco (Ginnastica Victoria), 7. Sebastiano Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli), 8. Giorgio Malan (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre).