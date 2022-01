Hockey ghiaccio: dole e amroper i Gladiators

Battuta d’arresto per la femminile aostana guidata per l’occasione da coach Davide Picco. Primo tempo sotto tono con le padrone di casa che subiscono l’iniziativa delle piemontesi che si portano sul doppio vantaggio. Il secondo drittel registra una buona reazione delle Girls Project che non riescono però a concretizzare in rete. Terzo tempo focopia del secondo, ma sono di nuovo le ospiti a segnare ed a chiudere definitivamente le ambizioni delle padroni di casa. Ancora tre gli appuntamenti per tentare l’accesso ai playoff…. Forza ragazze, non si può mollare!

Sfortunatissima trasferta a Merano per la squadra dell’Under 19 dell’HC Aosta Gladiators, uscita sconfitta per 6 a 5 dopo una partita ricchissima di emozioni. Avvio shock per i rossoneri che sembrano rimasti in spogliatoio e si trovano sotto per 3 a 0 dopo appena 5 minuti. Ma l’orgoglio dei Gladiatori esce alla grande e consente ai ragazzi di Coach Giovinazzo prima di raggiungere il pareggio sul tre a tre e poi addirittura di portarsi in vantaggio per 5 a 4 a pochi minuti dalla fine. Purtroppo un altro black out improvviso dei nostri consente al Merano di ribaltare il risultato in pochi secondi. Gli ultimi minuti sono un vero e proprio assedio verso la porta dei padroni di casa, ma le velleità dei valdostani si spengono contro il palo interno proprio all’ultimo secondo. Questa sconfitta non pregiudica le possibilità di accesso ai playoff dei Gladiators, ma nelle ultime tre partite del girone non saranno più consentiti passi falsi. Per i Gladiators sono andati a segno Carbone, Fanelli e Nathan Garau con una tripletta.