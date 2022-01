Hockey ghiaccio: Granci Hc Girls Project Gladiators che battono il Valdifiemme

Hc Girls Project Gladiators - Hc Valdifiemme 4-3

Roster: Tosatto, Vola, Fiorese, Terranova, Mazzocchi, Roccella, Dell'Acqua, Belli, Angeloni, Borrello, Herin

Coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Mazzocchi 2, Fiorese, Herin

Riprende, dopo la pausa natalizia, anche il campionato di serie A femminile sul ghiaccio di Aosta che vede le padrone di casa affrontare, in formazione decisamente ridotta a causa di infortuni ed indisponibilità varie, la formazione del Valdifiemme.

Nove giocatrici di movimento, neanche due linee complete, per affrontare una partita importante per il cammino verso i playoff, ma le ragazze di coach Giovinazzo, da vere gladiatrici, ci mettono anima, grinta e cuore e, nonostante la quasi impossibilità a rifiatare in panchina, ci credono fin dall'inizio e passano in vantaggio al sesto minuto del primo drittel con una bella azione che porta al goal l'esperta Rebecca Fiorese. Il Valdifiemme non ci sta e si porta in parità dopo solo 2 minuti. Poi Herin con un tiro dalla destra beffa il goalie avversario e riporta la squadra di casa in vantaggio.

Il secondo tempo è caratterizzato dalla parità in campo delle due squadre con le ospiti che si portano nuovamente in parità e pin ancora Aostane in vantaggio con Mazzocchi. L'ultimo terzo di gara inizia con il vantaggio di 3-2 per le padrone di casa, ma, si, un goal di differenza nell'hockey è veramente nulla, ed infatti le ospiti pareggiano nuovamente dopo 5' minuti.

Ci si prepara mentalmente al pareggio quando con azione solitaria sulla destra il capitano delle Girls Project insacca il quarto goal nella porta avversaria. Gli ultimi 10’ sono stati una sofferenza, ma esperienza e tenacia hanno fatto chiudere la partita con il risultato a favore delle aostane… veramente brave le nostre Girls!!

UNDER 13

HC Gladiators 25/HC diavoli di sesto 1

Settima vittoria consecutiva per i gladiatori under 13 che in 5 minuti archiviano la pratica diavoli sesto. Partita senza storia dominata dagli Aostani che, nonostante la formazione ridotta, dominano per tutti i 60 minuti imponendosi per 25 reti a 1. Vittoria che consegna ai Gladiators lo scettro di regina del nord ovest.

ROSTER: Cout / Carta/ Giovinazzo / Terranova / Rosset / Nespoli/ Tansi /Sormani / Giacometto/ Giuliani / Picco/ Mapelli / Costantino / Tenaglia Giovanni / Tenaglia Tommaso. Coach Picco Davide