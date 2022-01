CIG Scialpinismo: Vallet oro e Junod argento a Vermiglio

Campionati italiani giovanili di Scialpinismo a Vermiglio/Passo Presena (Trento) che consegnano alla Valle d’Aosta l’oro di Clizia Vallet e l’argento di Noemi Junod.



Nei Cadetti 2 – Under 18 femminile gradino più alto del podio di Clizia Vallet (Sc C. Gex; 46’16”9) a precedere le valtellinesi Anna Pedranzini (49’41”6) e Greta Ferrari (49’51”0). In campo maschile, ancora Valtellina in cima al podio, grazie a Simone Compagnoni (47’31”0). Al 17° posto Laurent Battendier (54’23”5); 19° Gabriele De Pieri (55’16”8); 21° Erik Brunod (56’02”9); 24° e 25° Matteo Borettaz (56’35”8) e Simone Dalle (56’38”7); 29° Riccardo Matergia (1h 00’04”3), tutti atleti dello Sc Corrado Gex.V



Negli Juniores al femminile argento di Noemi Junod (Sc C. Gex; 55’50”5) e quarta posto di Sylvie Truc (Sc C. Gex; 1h 02’15”5), nella gara vinta dalla valtellinese Silvia Berra (55’18”0) e bronzo che va alla piemontese Elisa Tron (1h 00’55”8). Nei maschi, titolo a un altro valtellinese, Rocco Baldini (53’34”6). In 18° e 19° posizione Lorenzo Monti (1h 12’59”) e Folco Gabriele (1h 14’42”) e 21° François Battendier (1h 15’44”), tutti dello Sc C. Gex.



Nei Cadetti 1 – Under 16, successo del valtellinese Luca Curioni (51’59”6). In 16° posizione Elia Demichelis (Sc C. Gex; 59’35”); 21° Davide Gadin (Sc St-Nicolas; 1h 03’33”2). Negli Under 23, titolo al carabiniere vicentino Matteo Sostizzo (1h 04’42”7); 7° posizione di Jacques Chanoine (Sc Valdigne MB; 1h 10’58”9). Nella competizione in rosa, la neo campionessa italiana è la valtellinese Katia Mascherona (1h 02’45”6).