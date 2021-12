Hockey ghiaccio: Grande podio per i Gladiators U11

Sabato e Domenica si è svolto il torneo Ciaz under 11 a Torre Pellice. Il torneo dedicato al grande Chiarotti Andre, Capitano per anni, della squadra di sladge Italiana e prima ancora giocatore della Valpe.

Contro i vincitori del torneo hanno svolto una semifinale degna del nome "Gladiatori" uscendo sconfitti per solo 2 reti di scarto per poi vincere la finale per il podio contro il Como.