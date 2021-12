Hockey: Marta Mazzocchi con la nazionale under 18 al Nazionale femminile under 18, raduno di Fondo e test contro la Francia

Settimana di lavoro con tre amichevoli per e azzurrine della nazionale under 18

Settimana intensa, con il raduno e tre test amichevoli contro la Francia, per la nazionale under 18 femminile di hockey su ghiaccio. Le azzurrine guidate in panchina da coach Max Fedrizzi, saranno impegnate dal 9 al 15 gennaio a Györ, in Ungheria, nel Mondiale di Prima Divisione Gruppo A, dove affronteranno avversarie di assoluto valore come Ungheria, Giappone, Slovacchia, Francia e Norvegia.

Proprio le transapline, come detto, saranno sparring-partner dell’Italia nel corso della prossima settimana. Le giovani ragazze della nazionale si ritroveranno domani (lunedì 13 dicembre) a Fondo, in Alta Val di Non, dove rimarranno sino a sabato 18 dicembre.

Gli ultimi tre giorni di raduno saranno dedicati ad altrettante amichevoli fra Italia e Francia che si disputeranno sul ghiaccio della località trentina: giovedì 16 dicembre e venerdì 17 dicembre il face-off sarà scodellato alle ore 18.50, sabato 18 dicembre squadre invece in pista di buon mattino alle ore 10.20 prima del definitivo rompete le righe. Di seguito l’elenco delle convocate.

Portiere: Elisabeth Kofler, Margherita Ostoni

Difensore: Ginevra Giovenzana, Elisa Innocenti, Laura Lobis, Agata Muraro, Anna Passarella, Emma Rindone, Saskia Rohregger, Alessandra Weber

Attaccanti: Federica Boaglio, Sarah Engele, Matilde Fantin, Annalisa Giuliani, Elisabeth Gruber, Manuela Heidenberger, Ilary Larese De Pasqua, Marta Mazzocchi, Priscilla Palazzari, Eleonora Trombetta, Lara Zanettini.

Staff: Max Fedrizzi (head coach), Stefano Daprà (assistant coach), Luca Giacomuzzi (assistant coach) Evi Zelger (team leader), Francesca Franchi (medico), Bianca Parise (fisioterapista), Simon Stuffer (preparatore atletico), Emilio Taufer (attrezzista).