Hockey ghiaccio: I Gladiators seniors festeggiano la vittoria all'overtime

La senior Gladiators di serie C, targata U19 in considerazione del fatto che la maggioranza degli atleti sul ghiaccio di Aosta appartengono alla categoria cadetta, ha strappato due punti nella partita casalinga contro l'Hc Milano Bears, dopo una partita che si è chiusa sul punteggio di 0-0 al termine dei tre tempi regolamentari, anche se il predominio in campo è stato sostanzialmente degli aostani.

Ci sono voluti circa due minuti di gioco dell'overtime, in tre contro tre come da regolamento, perché si decidesse in vincitore dell'incontro con un tiro preciso del giovane Nathan Garau, classe 2005. Ora è necessario concretizzare i prossimi impegni per ottenere un posto nei playoff nazionali, ma il rientro di molti dei “veterani”, previsto già per venerdì prossimo in trasferta a Chiavenna, fa ben sperare.

Roster: Negrello, Charles, Olivo, Birtig, Garau, Cicchetti, Dedja, Fanelli, Gianni, Rossi, Minniti, Lattanzi, Sozzi, Paillex, Doriguzzi, Baraldi.