Calcio: Serie D; Bra-Sestri Levante 3-0

Con un ritrovato Alessandro "Lillo" Rossi perlomeno per la panchina (il difensore e capitano è "out" dalla trasferta di Gozzano del 2 giugno scorso, a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ndr), il Bra ha schierato in porta il numero 12 Alberto Roscio (2002), al posto dell'infortunato e sfortunato Paolo Guerci, uscito anzitempo 7 giorni prima dal match con il Città di Varese.

L'ex Gonella si rende pericoloso al 23' con un tiro in diagonale, scagliato da dentro l'area, e pallone che finisce in calcio d'angolo.

Dieci minuti più tardi, i ragazzi di mister Roberto Floris trovano la via dell'1-0: Vincenzo Alfiero imbecca Alessio Sia quasi al limite dell'area genovese, sinistro preciso all'altezza del primo palo e nulla da fare per Tozaj! 1° gol personale per il centrocampista 2002 del Bra.

Prima dell'intervallo, i padroni di casa sfiorano il 2-0: corner battuto dall'ispirato Marchisone, colpo di testa da buona posizione di Quitadamo e sfera che termina sul fondo per pochi centimetri. Al 45', "squillo" dei "corsari" rossoblù con il piattone di Pane in piena area (da azione d'angolo) e pallone che sfila sul fondo.

Sale in cattedra Roscio, nei primi minuti del secondo tempo: colpo di reni sul tentativo di Podda e palla in angolo; tuffo d'istinto sulla bordata ravvicinata di Mesina. Neutralizzate le scorribande offensive del Sestri Levante, il Bra "piazza" il 2-0 al 14': destro a giro di Marchisone che s'infila sotto il 7!

3-0 giallorosso al 26', ancora con Luca Marchisone: destro rasoterra, deviato da un avversario e Tozaj è fuori causa. Doppietta per il fantasista 2001, autore di una prestazione maiuscola. Il Sestri Levante rischia addirittura il 4-0, al minuto 27: tiro di Alfiero a tu per tu con Tozaj, che questa volta riesce a mettere palla sopra la traversa. Non accade più nulla e il Bra si mette in tasca un successo meritato e prezioso, salendo a quota 17 punti in classifica.





Sabato 4 dicembre (ore 14,30) allo stadio "Fausto Coppi" di Tortona, il Bra sarà ospite del Derthona.





Bra: Roscio, Magnaldi, Tos, Sia, Tuzza, Alfiero (40′ st Ferla), Quitadamo, Bongiovanni, Capellupo, Marchisone (29′ st Masawoud), Daqoune.