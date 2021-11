Sherma: Margherita Colonna bronzo sciabola

La terza giornata di gare ai Campionati Italiani Under 23 di Scherma in corso a Cagliari porta una nuova medaglia per la scherma piemontese. A conquistarla è Margherita Colonna, atleta della Scherma Augusta Taurinorum, terza nella gara di sciabola femminile disputata il 27 novembre.

CAMPIONATI ITALIANI UNDER 23 SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE – Cagliari, 27 novembre 2021

QUI TUTTI I RISULTATI

Finale

Rotili (Aeronautica Militare) b. Dalla Vecchia (Fiamme Rosse) 15-11

Semifinali

Rotili (Aeronautica Militare) b. Taricco (Aeronautica Militare) 15-7

Dalla Vecchia (Fiamme Rosse) b. Colonna (Scherma Augusta Taurinorum) 15-12

Quarti di finale

Rotili (Aeronautica Militare) b. Fusetti (Petrarca Scherma) 15-4

Taricco (Aeronautica Militare) b. Giovannelli (Carabinieri) 15-12

Dalla Vecchia (Fiamme Rosse) b. Pagano Fusco (Champ Napoli) 15-8

Colonna (Scherma Augusta Taurinorum) b. Isani (Virtus Scherma Bologna) 15-14

Classifica (41): 1. Claudia Rotili (Aeronautica Militare), 2. Beatrice Dalla Vecchia (Fiamme Rosse), 3. Benedetta Taricco (Aeronautica Militare), 3. Margherita Colonna (Scherma Augusta Taurinorum), 5. Chiara Pagano Fusco (Champ Napoli), 6. Maria Ludovica Isani (Virtus Scherma Bologna), 7. Carlotta Fusetti (Petrarca Scherma), 8. Vally Giovannelli (Carabinieri).