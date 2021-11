Parascherma: Mogos vince a Pisa nel fioretto a squadre, Clerici e Isola terze a Tallinn nella spada a squadre

Andreea Mogos ha conquistato la vittoria nella gara di fioretto femminile a squadre a Pisa, dove si è disputata la prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, in compagnia delle connazionali Alessia Biagini e Loredana Trigilia. Le azzurre, orfane per l'occasione di Bebe Vio, si sono imposte in finale su Hong Kong per 45-43 dopo aver superato per 45-20 la Francia in semifinale. Mogos torna dunque a casa da Pisa con due podi: il secondo posto nel fioretto individuale categoria A e il primo nella prova a squadre sempre di fioretto.

Altra soddisfazione dalle pedane estoni di Tallinn, dove l'Italia ha conquistato il terzo posto nella prova a squadre di spada femminile con metà quartetto piemontese. Federica Isola e Alice Clerici sono state infatti protagoniste con Alberta Santuccio e Nicol Foietta della cavalcata azzurra, cominciata con la vittoria per 45-26 sull'Egitto negli ottavi di finale e proseguita col successo per 45-37 sulla Svizzera ai quarti. Quindi la sconfitta in semifinale contro la Germania, per 32-31, al minuto supplementare e la vittoria nella finale 3-4 posto per 45-33 sulla Corea.