Accessori sportivi e pacchi gara, la risposta mirata all'evento di successo

Quando si disputa una gara di running o di atletica, si pensa subito alla qualità degli allenamenti e all'abbigliamento in tessuto tecnico più adatto per migliorare le prestazioni. Molti trascurano però un terzo elemento, non meno importante, formato da una serie di accessori indispensabili anche per le competizioni.

Gli accessori per il perfetto appassionato di running e atletica

Molti pensano che gli atleti indossino semplicemente la loro divisa ed eventualmente un berretto per ripararsi dal sole. In realtà, ci sono molti altri accessori che caratterizzano l’abbigliamento l'atleta di alto livello, sempre pronto a scegliere in modo mirato tutto ciò che serve per disputare le gare con l'equipaggiamento più adatto e completo.

Per questa ragione, le aziende specializzate nella produzione di tessuti tecnici per abbigliamento sportivo hanno pensato di rispondere anche a questa esigenza attraverso il pacco gara personalizzato per eventi ricco di ogni accessorio utile per affrontare al meglio la maratona.

Dai cappelli, alle bandane, passando per guanti e manicotti, fino agli zaini, marsupi, occhiali e borracce, niente è lasciato al caso per offrire il meglio della produzione accessoria a livello sportivo.

La scelta degli accessori per ogni evento sportivo

I partecipanti a manifestazioni di running o atletica possono quindi scegliere da berretti tecnici a quelli sport o visiere. Tutto ha una funzione specifica per aiutare i concorrenti a mantenere in gara la migliore prestazione.

Ogni stagione ha le sue esigenze e l'equipaggiamento deve adattarsi di conseguenza. Uno scaldacollo si presta bene ad un clima freddo, ma anche un calzino da ciclismo ha un ruolo diverso da quello sportivo o rispetto alla calza tecnica, che si adatta a determinate scarpe durante particolari competizioni.

È inoltre evidente che una sacca da corridore ha una funzione ben più specifica di una borsa sport, così come gli occhiali per runner non sono uguali a quelli sport, oppure i guanti running che non hanno stesso uso e forma di quelli tecnici.

La tecnologia aiuta gli accessori per runner di livello attraverso il marsupio smart, braccialetti luminosi, la praticità del marsupio portapettorale o di quello riflettente. Una soluzione studiata quindi per qualsiasi fase della preparazione e della gara.

L'esempio di Aosta

L’organizzazione minuziosa dell’evento e gli accessori adeguato ad ogni circostanza possono fare la differenza per performare al meglio in ogni situazione, come sanno ad esempio i maratoneti che partecipano alle gare di Aosta. L'esempio non è casuale perché la Valle d'Aosta Marathon è una manifestazione sportiva dove si corre su 3 diverse distanze:

La Maratona da 42,195 chilometri

La Mezza Maratona da 21,097

La 10 chilometri.

Basta considerare questa serie di competizioni per comprendere che gli atleti devono avere un allenamento adeguato in base alla gara e un abbigliamento in tessuto tecnico specifico e accessori di supporto adatti per ognuna delle tre sfide.

L'organizzazione accessoria delle gare

Le aziende che producono tessuti tecnici si occupano anche di fornire tutto il materiale da competizione: pettorali di gara, braccialetti per celebrare l'evento, le pettorine dello staff, medaglie, trofei e arco del traguardo. Sono accessori altrettanto indispensabili per curare l'evento in ogni dettaglio e renderlo indimenticabile sia per i partecipanti e che per gli spettatori.