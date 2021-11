Calcio: Gli Allievi U17 dell'Aygreville calano il tris conto il Grugliasco

Partita impeccabile per i ragazzi di Mister Gagliardi che entrano in campo con il piglio giusto e vanno subito in vantaggio con Rao al 4’ minuto del primo tempo con un gran sinistro da fuori area che si infila imparabilmente al sette. Gli ospiti cercano di prendere in mano la partita ma l’Aygreville il primo tempo è sempre attento con i due centrali Henry e Pellu, propositivo sulle fasce con Betemps e Rey e sempre pericoloso con le incursioni veloci di Money e con Pozzan che tiene in apprensione tutta la difesa conquistano falli e alzando il baricentro dei padroni di casa.

I torinesi reduci da due vittorie con ben 18 gol cercano di prendere in mano la partita ma senza essere incisivi. Da segnalare nel primo tempo una traversa per parte prima di Bombieri poi di Esquisito e due parate salva risultato di Rossi.



La ripresa vede gli ospiti che cercano di accelerare anche con l’ingresso di Fotia pericoloso attaccante ex Chisola, ma al 4’ Pozzan in veste di uomo assist serve col contagiri Esquisito che si invola al limite dell’area, in ritardo il difensore lo atterra e viene espulso per fallo da ultimo uomo. Nonostante l’inferiorità numerica il Grugliasco cerca di premere alla ricerca del pareggio ma i padroni di casa non lasciano spazi.

Al 17’ Bionaz serve a centro area Money che si incunea tra Trivero e Quartana anticipandoli entrambi per poi depositare in rete il facile raddoppio. Sul 2-0 la gara passa in mano alle Aquile che al 28’ chiudono la partita. Rao recupera palla e appoggia a Pozzan che lancia Esquisito e questa volta prende la mira e infila l’estremo torinese nell’angolino per il 3 a 0 finale.

E’ una boccata d’ossigeno per l’undici valdostano che si fa spazio nel difficile girone regionale torinese Under17 mantenendo la porta inviolata.



AYGREVILLE CALCIO

Rossi, Rey, Betemps, Bionaz, Henry (43’ st Iurlaro), Pellu, Money (40’ st Vaccaro), Rao (29’ st Presti), Pozzan, Esquisito (36’ st Fosson), Tercinod. A disp. Riva Rivot.

Allenatore Antonio Gagliardi