Scherma: Folta partecipazione all'esordio delle prove regionali

Nella categoria Maschietti, primo posto per Stefano Varesini (Club Scherma Casale), secondo Riccardo Rossi (Club Scherma Casale), terzi Filippo Mazzoleni (Cus Piemonte Orientale) e Pietro Stefanetti (Pro Novara Scherma). Nei Giovanissimi vittoria di Fabio Dini (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), secondo posto per Edoardo Semilia (Pro Novara Scherma), terzi Edoardo Corsaro (Circolo Scherma Collegno) e Mattia Reinotti (Cus Piemonte Orientale). Nei Ragazzi/Allievi, successo di Martino Caccialupi (Pro Novara Scherma), secondo posto per Ludovico Guido Tormena (Ginnastica Victoria), terzi Fabio Storelli (Circolo Scherma Collegno) e Gabriele Savarino (Circolo Scherma Collegno).

Nella categoria Bambine, primo posto per Diletta Freguglia (Pro Novara Scherma), seconda Bianca Travaglia (Club Scherma Torino), terze Lavinia Corrieri (Accademia Scherma Marchesa), e Martina Bernardi (Accademia Scherma Marchesa). Nelle Giovanissime, vittoria di Denise Castiglioni (Accademia Scherma Pinerolo), seconda Greta Giacomone Cerruti (Pietro Micca Biella), terze Sarah Veronica Ruffo (Pro Novara Scherma) e Arianna Zaza (Accademia Scherma Marchesa). Tra le Ragazze/Allieve, si è imposta Margherita Raitieri (Club Scherma Casale), seconda Caterina Morotti (Associazione Schermistica Pro Vercelli), terze Elena Tresso (Club Scherma Torino) e Giulia Russo Perez (Club Scherma Torino).

I risultati completi possono essere consultati a questa pagina: http://www.scherma-piemonte.it/sito_2013/completed/risultati.asp

1° PROVA REGIONALE GPG DI SPADA – MASCHIETTI – CAVOUR, 6 NOVEMBRE 2021

Finale

Varesini (Club Scherma Casale) b. Rossi (Club Scherma Casale) 10-9

Semifinali

Rossi (Club Scherma Casale) b. Mazzoleni (Cus Piemonte Orientale) 8-7

Varesini (Club Scherma Casale) b. Stefanetti (Pro Novara Scherma) 10-8

Classifica (14): 1. Stefano Varesini (Club Scherma Casale), 2. Riccardo Rossi (Club Scherma Casale), 3. Filippo Mazzoleni (Cus Piemonte Orientale), 3. Pietro Stefanetti (Pro Novara Scherma)

1° PROVA REGIONALE GPG DI SPADA – GIOVANISSIMI – CAVOUR, 6 NOVEMBRE 2021

Finale

Dini (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) b. Semilia (Pro Novara Scherma) 10-7

Semifinali

Dini (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) b. Reinotti (Cus Piemonte Orientale) 10-6

Semilia (Pro Novara Scherma) b. Corsaro (Circolo Scherma Collegno) 10-6

Classifica (27): 1. Fabio Dini (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), 2. Edoardo Semilia (Pro Novara Scherma), 3. Edoardo Corsaro (Circolo Scherma Collegno), 3. Mattia Reinotti (Cus Piemonte Orientale)

1° PROVA REGIONALE GPG DI SPADA – RAGAZZI/ALLIEVI – CAVOUR, 6 NOVEMBRE 2021

Finale

Caccialupi (Pro Novara Scherma) b. Tormena (Ginnastica Victoria) 15-12

Semifinali

Tormena (Ginnastica Victoria) b. Storelli (Circolo Scherma Collegno) 15-13

Caccialupi (Pro Novara Scherma) b. Savarino (Circolo Scherma Collegno) 15-3

Classifica (44): 1. Martino Caccialupi (Pro Novara Scherma), 2. Ludovico Guido Tormena (Ginnastica Victoria), 3. Fabio Storelli (Circolo Scherma Collegno), 3. Gabriele Savarino (Circolo Scherma Collegno)

1° PROVA REGIONALE GPG DI SPADA – BAMBINE – CAVOUR, 6 NOVEMBRE 2021

Finale

Freguglia (Pro Novara Scherma) b. Travaglia (Club Scherma Torino) 10-5

Semifinali

Travaglia (Club Scherma Torino) b. Corrieri (Accademia Scherma Marchesa) 10-7

Freguglia (Pro Novara Scherma) b. Bernardi (Accademia Scherma Marchesa) 10-6

Classifica (19): 1. Diletta Freguglia (Pro Novara Scherma), 2. Bianca Travaglia (Club Scherma Torino), 3. Lavinia Corrieri (Accademia Scherma Marchesa), 3. Martina Bernardi (Accademia Scherma Marchesa)

1° PROVA REGIONALE GPG DI SPADA – GIOVANISSIME – CAVOUR, 6 NOVEMBRE 2021

Finale

Castiglioni (Accademia Scherma Pinerolo) b. Giacomone Cerruti (Pietro Micca Biella) 10-7

Semifinali

Giacomone Cerruti (Pietro Micca Biella) b. Zaza (Accademia Scherma Marchesa) 10-4

Castiglioni (Accademia Scherma Pinerolo) b. Ruffo (Pro Novara Scherma) 10-4

Classifica (17): 1. Denise Castiglioni (Accademia Scherma Pinerolo), 2. Greta Giacomone Cerruti (Pietro Micca Biella), 3. Sarah Veronica Ruffo (Pro Novara Scherma), 3. Arianna Zaza (Accademia Scherma Marchesa)

1° PROVA REGIONALE GPG DI SPADA – RAGAZZE/ALLIEVE – CAVOUR, 6 NOVEMBRE 2021

Finale

Raitieri (Club Scherma Casale) b. Morotti (Associazione Schermistica Pro Vercelli) 15-13

Semifinali

Raitieri (Club Scherma Casale) b. Tresso (Club Scherma Torino) 15-9

Morotti (Associazione Schermistica Pro Vercelli) b. Russo Perez (Club Scherma Torino) 15-12

Classifica (24): 1. Margherita Raitieri (Club Scherma Casale), 2. Caterina Morotti (Associazione Schermistica Pro Vercelli), 3. Elena Tresso (Club Scherma Torino), 3. Giulia Russo Perez (Club Scherma Torino)