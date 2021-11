Hochey Ghiaccio: Fatale una rete per i Gladiators senior

Sabato sportivamente triste per i gladiatori che sono stati superati sabato sera al Palaghiaccio di Aosta dai quotati Valpellice Bulldogs per 4 a 3 dopo una partita tiratissima e ricca di emozioni.

Gli ospiti sono partiti subito forti trovando il vantaggio dopo appena sei minuti, ma la reazione dei rossoneri di casa non si è fatta attendere e nel corso del primo drittel hanno addirittura ribaltato il risultato portandosi avanti per tre a uno con le reti di David Cicchetti, Nathan Garau e Michael Lattanzi.

Il secondo tempo ha visto la reazione veemente dei capoclassifica piemontesi che, grazie a un forcing poderoso e anche ad alcune discutibili decisioni arbitrali, hanno realizzato tre reti portandosi in vantaggio per 4 a 3. Nel corso dell’ultimo drittel i Gladiators hanno più volte sfiorato il goal del pareggio, ma l’ottima prestazione del portiere avversario e una bella dose di sfortuna hanno impedito ai rossoneri di fermare la marcia del Val Pellice, ancora imbattuto in campionato. I valdostani mantengono invece il quarto posto in classifica e le speranze di poter agguantare la terza piazza che consentirebbe di accedere al master round e quindi ai play-off a livello nazionale.

Prossimo appuntamento per i Gladiators sabato 13 novembre a Milano contro gli Old Boys, che li seguono in classifica, con la speranza di poter agguantare i tre punti e raggiungere i Milano Bears.