Calcio: Serie D, Imperia-Bra 2-0

Imperia in vantaggio al sesto minuto con Petti: la traiettoria del pallone mette fuori causa Balzo e Guerci. Al 24', il Bra reclama un calcio di rigore per un fallo di Castaldo ma l'arbitro fa proseguire. I nerazzurri padroni di casa giocano a viso aperto, ma i giallorossi tengono bene il campo. Al duplice fischio, si va al riposo sull'1-0.

Al minuto 12 della ripresa, Foti chiude una veloce ripartenza degli ospiti. Triplo cambio per mister Floris quasi al quarto d'ora: dentro Marchisone, Tuzza e Cervillera, fuori Sia, Greco e Masawoud. I braidesi sfiorano il pareggio al 28': gran tiro di Marchisone in area, sugli sviluppi di un corner, e pallone che finisce out d'un soffio. Nel momento di massima spinta offensiva del Bra, l'Imperia raddoppia con Cassata (39') in contropiede. Al 41', il palo nega il gol a Vincenzo Alfiero che avrebbe riaperto i giochi.