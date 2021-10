Spada: 1° Prova regionale Cadetti e Giovani

Nella gara femminile, la vittoria è andata a Isabella Torricelli (Pro Novara Scherma), secondo posto per Anita Gallero (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), terze Sara Aramini (Cus Piemonte Orientale) e Aurora Cucchiara (Pro Novara Scherma). Nella gara maschile, successo di Sebastian Sanguinetti (Accademia Scherma Marchesa Torino), secondo posto per Andrea D'Ippolito (Ginnastica Victoria), terzi Francesco Ferraioli (Pietro Micca Biella) e Filippo Checco (Associazione Scherma Pro Vercelli).

Domenica 24 ottobre è stato il turno delle gare Giovani femminile e Cadetti maschile. Nella gara femminile, vittoria di Kaja Lamonaca (Ginnastica Victoria), secondo posto per Cristiana Romana Gentili (Ginnastica Victoria), terze Eleonora Orso (Associazione Scherma Pro Vercelli) e Alice Giordano (Pietro Micca Biella). In quella maschile primo posto per Emanuele Mancini (Associazione Scherma Pro Vercelli), secondo Elia Pietro Galli (Associazione Scherma Pro Vercelli), terzi Ettore Leporati (Virtus Scherma Asti) ed Edoardo Strobbia (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea).

I risultati completi possono essere consultati a questa pagina: http://www.scherma-piemonte.it/sito_2013/completed/risultati.asp

1° PROVA REGIONALE CADETTI E GIOVANI DI SPADA – SPADA FEMMINILE CADETTE – CAVOUR, 23 OTTOBRE 2021

Finale

Torricelli (Pro Novara Scherma) b. Gallero (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) 15-7

Semifinali

Torricelli (Pro Novara Scherma) b. Cucchiara (Pro Novara Scherma) 15-10

Gallero (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) b. Aramini (Cus Piemonte Orientale) 15-13

Classifica (35): 1. Isabella Torricelli (Pro Novara Scherma), 2. Anita Gallero (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea), 3. Sara Aramini (Cus Piemonte Orientale), 3. Aurora Cucchiara (Pro Novara Scherma)

SPADA MASCHILE GIOVANI – CAVOUR, 23 OTTOBRE 2021

Finale

Sanguinetti (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. D'Ippolito (Ginnastica Victoria)

Semifinali

Sanguinetti (Accademia Scherma Marchesa Torino) b. Checco (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-13

D'Ippolito (Ginnastica Victoria) b. Ferraioli (Pietro Micca Biella) 15-11

Classifica (43): 1. Sebastian Sanguinetti (Accademia Scherma Marchesa Torino), 2. Andrea D'Ippolito (Ginnastica Victoria), 3. Francesco Ferraioli (Pietro Micca Biella), 3. Filippo Checco (Associazione Scherma Pro Vercelli)

SPADA FEMMINILE GIOVANI – CAVOUR, 24 OTTOBRE 2021

Finale

Lamonaca (Ginnastica Victoria) b. Gentili (Ginnastica Victoria)

Semifinali

Lamonaca (Ginnastica Victoria) b. Orso (Associazione Scherma Pro Vercelli)

Gentili (Ginnastica Victoria) b. Giordano (Pietro Micca Biella)

Classifica (13): 1. Kaja Lamonaca (Ginnastica Victoria), 2. Cristiana Romana Gentili (Ginnastica Victoria), 3. Eleonora Orso (Associazione Scherma Pro Vercelli), 3. Alice Giordano (Pietro Micca Biella)

SPADA MASCHILE CADETTI – CAVOUR, 24 OTTOBRE 2021

Finale

Mancini (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Galli (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-14

Semifinali

Mancini (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Leporati (Virtus Scherma Asti) 15-10

Galli (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Strobbia (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea) 15-14

Classifica (22): 1. Emanuele Mancini (Associazione Scherma Pro Vercelli), 2. Elia Pietro Galli (Associazione Scherma Pro Vercelli), 3. Ettore Leporati (Virtus Scherma Asti), 3. Edoardo Strobbia (Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea)