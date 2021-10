Spada: Arianna Zaza seconda categoria Bambine Bambine

Un'altra medaglia per la scherma piemontese. A conquistarla è Arianna Zaza dell'Accademia Scherma Marchesa Torino, seconda nella prova di spada femminile Bambine disputata il 19 ottobre nell'undicesima e ultima giornata del calendario di gare.

La piccola spadista torinese è stata sconfitta per 10-3 nella finale per il titolo da Chiara Anile (Circolo Scherma Terni), dopo aver brillantemente superato quarti e semifinale con due vittorie per 10-7 su Celeste Schievenin (Circolo Scherma Castelfranco Veneto) e 10-9 su Giulia Ferioli (Roma Fencing).

57° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving – SPADA FEMMINILE BAMBINE – Riccione, 19 ottobre 2021

RISULTATI COMPLETI

Finale

Anile (Circolo Scherma Terni) b. Zaza (Accademia Marchesa Torino) 10-3

Semifinali

Zaza (Accademia Marchesa Torino) b. Ferioli (Roma Fencing) 10-9

Anile (Circolo Scherma Terni) b. Vicentini (Veronascherma) 10-6

Quarti

Zaza (Accademia Marchesa Torino) b. Schievenin (Circolo Scherma Castelfranco Veneto) 10-7

Ferioli (Roma Fencing) b. Cecchetti (Circolo Scherma Terni) 10-6

Vicentini (Veronascherma) b. Verri (Virtus Scherma Salento) 10-7

Anile (Circolo Scherma Terni) b. Romanini (Circolo Ravennate della Spada) 10-6

Classifica (96): 1. Chiara Anile (Circolo Scherma Terni), 2. Arianna Zaza (Accademia Marchesa Torino), 3. Amelia Vicentini (Veronascherma), 3. Giulia Ferioli (Roma Fencing), 5. Flavia Verri (Virtus Scherma Salento), 6. Maria Sole Romanini (Circolo Ravennate della Spada), 7. Celeste Schievenin (Circolo Scherma Castelfranco Veneto), 8. Annie Cecchetti (Circolo Scherma Terni).