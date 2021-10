Hockey ghiaccio |

Hockey: La capolista Merano difende un punto di vantaggio nella trasferta ad Asiago

Sabato, a partire dalle ore 20:30, in diretta su Valcome.tv, il remake della Supercoppa 2020 giocata lo scorso settembre all'Odegar

Un momento della Supercoppa 2020 con la vittoria dell'Asiago per 4:2 sul Merano (Foto Serena Fantini)

Nell' unico match valevole per la massima serie, in programma sabato, in palio il primo posto. La capolista dell’HC Merano Pircher sarà a casa della Migross Supermercati Asiago. Si rigioca il remake della Supercoppa 2020 che lo scorso 4 settembre ha visto all’Odegar i padroni di casa superare proprio le Aquile meranesi per 4:2 in un match molto combattuto e risolto solo nel finale da parte dei giallorossi.



Sia per gli stellati che per i bianconeri sarà il secondo match in 48 ore e ci sarà un approccio diverso. I Campioni d’Italia in carica sono reduci dal successo contro il Gherdeina per 4:1 che ha permesso ai vicentini di tenere un invidiabile ruolino di marcia nel massimo torneo italiano (con 3 vittorie in 3 partite). I bianconeri, invece, difendono un punto di vantaggio dagli sfidanti dopo la secca sconfitta casalinga (0:5) contro il Cortina di giovedì sera. Quindi sabato, in diretta su Valcome.tv, una succulento match tra Asiago e Merano per il predominio nella Serie A.



Lorenzo Casetti è un giocatore che non si tira mai indietro. Basti pensare che non ha mai saltato una gara ufficiale dell’Asiago dal 7 gennaio 2017. In questa che è una settimana inglese da tre incontri, chiediamo al difensore un giudizio sugli ultimi due match. “ Ma direi che nel primo tempo contro il Gherdeina abbiamo fatto vedere come si gioca ad hockey. Nel secondo tempo abbiamo smesso di pattinare ma gli avversari non ne hanno approfittato. Nel terzo tempo abbiamo ripreso a giocare. Martedì, invece, a Jesenice abbiamo disputato un match non all’altezza del nostro potenziale e non siamo riusciti a conservare un doppio vantaggio. Direi che è stata una prestazione proprio negativa. Però non mi sento di dire che Jesenice sia una squadra imprendibile. Li vedo come meno forti rispetto allo scorso anno.”



Ora incontrate il Merano. In palio c’è il primo posto della Serie A.” Abbiamo già incontrato questo team in Supercoppa e devo dire che sono molto ben disposti in pista. Hanno dei giocatori di notevole esperienza che possono tirare fuori dal cilindro una stoccata vincente in qualsiasi momento. Se Cloutier indovina il match, il disco non entra in porta. Credo che come a settembre per Supercoppa non sarà per niente semplice. Inoltre hanno perso l’ultima gara e quindi vorranno rifarsi. E poi non vorranno cedere tanto facilmente il comando della classifica. “



Vi avvicinate all’impegno della Continental Cup. Cosa vuol dire giocare tre partite in tre giorni.” Nella mia esperienza ho già fatto competizioni di questo genere come nei tornei della Nazionale e in due precedenti Continental. Oltre alla buona levatura degli avversari, come ci si aspetta in un contesto internazionale, sarà preponderante l’aspetto fisico. In questa parte dell’anno non sei ancora al massimo della condizione e quindi sarà molto importante gestire e dosare le energie al meglio.”



Roland Hofer è stato uno degli acquisti d’esperienza approdati in maglia bianconera per il ritorno del Merano, da questa stagione, in Serie A. Il difensore, classe ’90, ha giocato in alcune delle più importanti società del panorama hockeistico italiano ed ha vinto anche 2 Scudetti con il Renon oltre ad una Alps Hockey League, sempre con la formazione di Collalbo. All’indomani della nuova sfida contro l’Asiago, Hofer ci presenta il big-match che deciderà il primato in classifica della Serie A: “ Non possiamo concedere nulla ad una formazione così quotata come l’Asiago. Sappiamo che partono molto forte, come approccio alle gare, e quindi fin dal primo ingaggio non dobbiamo fare errori, specialmente in difesa. Però, come dimostrato in Supercoppa, possiamo competere contro i nostri avversari. Di certo non dobbiamo andare sotto nel risultato considerando che tutte le sfide partono dallo 0:0.”

Contro il Cortina, infatti, giovedì, non siete riusciti a recuperare il doppio svantaggio, cosa che invece era successa addirittura in altre partite e che vi ha permesso, contro Vipiteno, Fassa e Gherdeina, di essere al comando della Serie A. “ Sono un giocatore di una certa esperienza ma onestamente non è mai capitato che tre volte di fila sei in svantaggio e poi riesci a recuperare. Come vedi, poi, contro il Cortina questa cosa non ha funzionato. Quindi non possiamo sempre aspettare di svegliarci perché siamo sotto nel punteggio. Siamo anche consapevoli che per noi ogni gara è come una finale perché come primo anno desideriamo molto andare sia ai playoff della Serie A e della Alps. Per la Serie A il contesto è molto difficile. Asiago e Renon sono squadre di grande qualità mentre la sconfitta casalinga contro il Cortina ci ha complicato il percorso ma ancora ci sono tanti match. Però come team siamo molto uniti, davvero tanto e quindi c’è la forza del gruppo che sta crescendo sfida dopo sfida.” Lavori a Brunico come rappresentante di una società di prodotti alimentari surgelati e quindi ti dividi tra sport e lavoro. Come vivi su questo doppio binario?: “ Mi piace tantissimo giocare ad hockey e finché posso continuerò a farlo. Al tempo stesso ho iniziato a lavorare a tempo pieno e non solo in estate. E’ uno dei motivi per cui ho lasciato il Fassa con cui mi ero trovato molto bene. Mi è piaciuto molto il progetto del Merano ed al tempo stesso era più facile per me per poter conciliare lavoro e gioco ed i relativi spostamenti.” (fonte Fisg)

ascova