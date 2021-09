Skiroll: De Fabiani e Ganz vincono l’inseguimento di Coppa Italia a Rogno

Caterina Ganz e Francesco De Fabiani sono i vincitori del 1° Trofeo Beppe Barzasi – Nardo Carrara, sette chilometri di dura salita con pendenze del 9% ad inseguimento in classico che assegnava il titolo italiano di skiroll a Rogno.

La trentina delle Fiamme Gialle, partita con 10” di vantaggio su Franchi e Scardoni, ha concluso la prova con 1’21” su Francesca Franchi, terzo posto per Lucia Scardoni che ha lasciato fuori dal podio Elisa Brocard, Cristina Pittin e Martina Bellini. Giulia Negroni ha vinto nella categoria juniores su Denise Dedei e Lucia Isonni.

Nella competizione maschile De Fabiani ha preceduto di 7″ un positivo Maicol Rastelli, terzo Federico Pellegrino a 18”8, seguono Luca Curti, Lorenzo Romano, Dietmar Nöckler, Daniele Serra, Riccardo Masiero, Michael Galassi e Mirco Bertolina. Il podio juniores è stato assegnato a Davide Ghio (18simo al traguardo), Andrea Gartner (24simo) e Gabriele Rigaudo (25simo).

Negli under 14 i titoli sono andati Aurora Invernizzi (Nordik Ski) e Lorenzo Bonaldi (UBI Banca Goggi), fra gli under 16 successi Maria Invernizzi (Nordik Ski) tra le Under 16 e Stefano Epis (UBI Banca Goggi).